В Узбекистані тривають парламентські та місцеві вибори

Виборчі дільниці на парламентських та місцевих виборах в Узбекистані відкрилися о шостій ранку неділі, 22 грудня. Про це із посиланням на пресцентр центральної виборчої комісії країни повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс".

За законодавством країни, вибори визнаються дійсними, якщо в них бере участь щонайменше третина виборців. Станом на 15 годину за місцевим часом явка склала понад 58 відсотків. Голосування за депутатів нижньої палати парламенту та місцевих рад триватиме до восьмої вечора, а попередні результати у виборчій комісії обіцяють оприлюднити вже 23 грудня. Проведення екзитполів законодавством країни не передбачено.

Загалом у реєстрі виборців зареєстровано 20,5 мільйона осіб, при цьому 91,3 відсотка осіб, що мають права голосу, будуть робити це на території країни. Також вперше у виборах візьмуть участь люди, що відбувають покарання за злочини, які не складають "суспільної небезпеки".

Ці вибори вперше відбуваються із використанням єдиного електронного реєстру виборців, а також електронної бази даних виборчих округів, дільниць, членів комісій та кандидатів в депутати. На 20 з 150 виборчих округах встановлено обладнання для біометричної ідентифікації виборців, а за перебігом виборів можна онлайн спостерігати на 60 виборчих дільницях.

Також вперше для спостереження за виборами в Узбекистані свої місії відрядили Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) та Парламентська асамблея ОБСЄ. Загалом, у спостереженні за голосуванням бере участь понад 800 міжнародних спостерігачів.

Близько 149 тисяч виборців вже взяли участь у достроковому голосуванні, яке відбувалося з 12 по 18 грудня. Більше половини з них зробили це за кордоном. До парламентських виборів було допущено п'ять офіційно зареєстрованих в Узбекистані партій, кожна з яких висунула по 150 кандидатів. 65 відсотків з них балотуються вперше. Також вперше в історії країни між представниками партій відбулися телевізійні дебати.

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв під час звернення до парламенту у грудні 2018 року

Це перші вибори після смерті колишнього президента Узбекистану Іслама Карімова у вересні 2016 року та обрання його наступника Шавката Мірзійоєва, що у грудні 2016 року отримав на виборах 88,61 відсотка голосів.

Всі політичні сили, що беруть участь у парламентських виборах, вже оголосили про підтримку Мірзійоєва, хоча чинний президент прийшов до влади на тлі обіцянок лібералізувати як економічне, так і політичне життя країни. Так, Екологічна партія Узбекистану навіть висловила підтримку планів влади щодо будівництва атомної електростанції.

У звіті моніторингової місії ОБСЄ за цей місяць зазначається, що рекомендації організації щодо забезпечення базових свобод зібрання, об'єднань і вираження поглядів виконані лише у незначному обсязі. Водночас, британський журнал The Economist цього тижня назвав Узбекистан країною року, зазначивши, що "жодна країна не просунулася настільки далеко" у 2019 році.