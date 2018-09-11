 В Угорщині заборонили узаконювати зміну статі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2020

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Новини

В Угорщині заборонили узаконювати зміну статі

Парламент Угорщини ухвалив закон, який скасовує можливість юридичного визнання зміни статі. Згідно з новими правилами транс- та інтерсексуали не зможуть змінити стать в офіційних документах.

Парламент Угорщини ухвалив закон, який скасовує можливість юридичного визнання зміни статі

Парламент Угорщини ухвалив закон, який скасовує можливість юридичного визнання зміни статі

Попри міжнародні протести, парламент Угорщини у вівторок, 19 травня, ухвалив закон, який скасовує можливість юридичного визнання зміни статі. Згідно з ним, громадяни Угорщини вже не зможуть впродовж життя змінювати у документах свою стать, встановлену після їхнього народження. Відповідно, транссексуали, інтерсексуали і трансгендери більше не зможуть змінювати свою стать в офіційних документах.

Як повідомляє інформагенція AFP, за відповідний закон проголосували дві третини парламентарів, більшість з яких є представниками консервативної коаліції на чолі з чинним прем'єром країни Віктором Орбаном.

Правозахисна організація Amnesty International звинуватила Угорщину в нехтуванні "міжнародними стандартами прав людини".  "Це рішення відкидає Угорщину назад в середньовіччя", - заявив директор угорського відділення організації Amnesty International Девід Віг. У АІ побоюються, що цей закон може ще більше посилити дискримінацію щодо трансгендерних та інтерсексуальних людей.

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Провідний член ЛГБТ-руху в Угорщині Тамас Домбос вже анонсував, що буде оскаржувати ухвалення цього закону в угорських та міжнародних судах.

На початку травня парламент Угорщини відмовився ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, відому також як Стамбульська конвенція. Депутати підтримали позицію уряду, згідно з якою цей документ нібито заохочує "деструктивні гендерні ідеології" і "нелегальну імміграцію".

Раніше Орбан заявляв про свою відданість різкоконсервативним ідеалам, зазначивши, що є прихильником "християнської демократії" і так званої "традиційної" моделі родини, що складається з чоловіка та жінки.

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