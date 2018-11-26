В Суді ЄС вважають можливою односторонню відмову Великобританії від Brexit

Великобританії має бути дозволено в односторонньому порядку відкликати своє рішення про вихід з Європейського Союзу. З такою позицією виступив радник (генеральний адвокат) Суду ЄС, найвищої судової інстанції Євросоюзу, Мануель Кампос Санчес-Бордона. Про це йдеться в повідомленні установи у вівторок, 4 грудня.
Як зазначається у висновку, підготовленому для Суду ЄС в Люксембурзі, Лондон повинен мати право односторонньо припинити дію статті 50 Лісабонської угоди без згоди інших держав Євросоюзу. На думку юриста, це - частина права Європейського Союзу, яка описує процес, за допомогою якого держави-члени можуть вийти з ЄС. Санчес-Бордона вважає, що ця можливість має бути аж до формального виходу, тобто до 29 березня наступного року. Позиція правника не має зобов'язальної сили, утім суд здебільшого ухвалює рішення, які відповідають висновкам радника, повідомляє агентство Reuters. Точна дата оголошення рішення Судом ЄС поки невідома, очікують, що це відбудеться у найближчі кілька тижнів.
Великобританія 29 березня 2017 року офіційно повідомила інші держави ЄС про намір вийти з Євросоюзу - з того часу почався дворічний період виходу згідно зі статтею 50 Лісабонського договору. Єврокомісія відстоювали позицію, що процес виходу можна зупинити лише одноголосним рішенням Європейської Ради, утім Санчес-Бордона дотримується іншої думки.
Цього ж дня у британському парламенті мають розпочатися дебати щодо угоди з ЄС, запропонованої урядом консерваторки Терези Мей. Гарантованої більшості її план у парламенті не має, є високий ризик того, що він не пройде голосування 11 грудня, вважають оглядачі. Шотландські ж депутати, як-от Ендрю Адоніс, у заяві Санчеса-Бордони побачили шанс відвернути Brexit.
Під час референдуму в 2016 році за вихід Великобританії з Європейського Союзу висловився 51,9 відсотка громадян, за збереження членства в ЄС виступили 48,1 відсотка виборців. У різних регіонах варіант "вихід" підтримала меншість, як-от у Шотландії.
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Автор: Ольга Войтович