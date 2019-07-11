В РФ визнали небажаним Світовий конгрес українців

Російська генеральна прокуратура у четвер, 11 липня, визнала небажаною на території РФ діяльності міжнародної неурядової організації Світовий конгрес українців (Канада).

"За результатами вивчення матеріалів, що надійшли, 11 липня в Генеральній прокуратурі Російської Федерації ухвалено рішення про визнання небажаною на території Російської Федерації діяльності міжнародної неурядової організації Ukrainian World Congress", - заявили у відомстві.

Підставою для такого рішення стало те, що "діяльність цієї організації становить загрозу основам конституційного ладу та безпеки Російської Федерації", передає агентство "Інтерфакс". Інформацію про ухвалене рішення направлено до міністерства юстиції Росії для внесення відомостей до переліку іноземних і міжнародних неурядових організацій, діяльність яких визнано небажаною на території РФ.

Організацію було створено в 1967 році в Нью-Йорку під назвою The World Congress of Free Ukrainians. У 1993 році організація змінила назву на Світовий конгрес українців.