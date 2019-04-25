 В Раді Безпеки ООН закликали уникати односторонніх кроків, які підривають Мінські угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2019

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Новини

В Раді Безпеки ООН закликали уникати односторонніх кроків, які підривають Мінські угоди

Низка країн ЄС у Радi Безпеки ООН засудили рішення Росії видавати російські паспорти мешканцям окупованих частин Донбасу. Вони закликали Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

Засідання Ради Безпеки ООН (архівне фото)

Засідання Ради Безпеки ООН (архівне фото)

Низка країн ЄС у Раді Безпеки ООН, засудили рішення Росії про спрощення процедури видачі паспортів РФ жителям Донецької та Луганської областей. Про це йдеться у заяві Радбезу ООН за результатами засідання, яке відбулось у четвер, 25 квітня.

 

Країни закликали Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України в рамках її міжнародно визнаних кордонів і відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки. "Той факт, що це рішення було прийнято відразу ж після президентських виборів, які продемонстрували відданість України демократії і верховенству закону, говорить про намір Росії ще більше дестабілізувати Україну і посилити конфлікт", - заявив постійний представник Франції при ООН Франсуа Делаттр.

Представники Євросоюзу закликали РФ припинити військову і фінансову підтримку сепаратистів на Донбасі: "Ми очікуємо, що Росія буде утримуватися від рішень, які загрожують виконанню Мінських угод і перешкоджають відновленню урядового контролю над цими територіями, як це закріплено в угодах".

Заступниця генерального секретаря ООН із політичних питань Розмарі ДіКарло закликала всі сторони повністю виконувати зобов'язання, взяті в рамках Мінських угод. "В ООН сподіваються, що всі сторони будуть слідувати духу і букві Мінських угод. І ми закликаємо сторони уникати будь-яких односторонніх кроків, які можуть підірвати процес виконання цих угод, і розв'язувати питання шляхом конструктивного діалогу в рамках існуючого переговорного формату", - заявила ДіКарло.

Одночасно постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що для отримання російського паспорта жителям Донецької і Луганської областей не доведеться відмовлятися від українського громадянства. Він повідомив, що, за даними міністерства внутрішніх справ Росії, з 1 квітня 2014 року по 2 квітня 2019 року на територію РФ в'їхало і залишилося понад 925 тисяч громадян з південно-східних областей України. З питань отримання російського громадянства за цей період звернулося понад 334 тисячі громадян України.

DW.COM

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Своєю чергою постійний представник України при ООН Володимир Єльченко висловив протест у зв'язку з указом президента Росії щодо видачі паспортів. Він заявив, що документ не має юридичної сили і Україна ніколи його не визнає. "Незаконна "паспортизація" українських громадян означає наступне: Кремль визнає, що окупував українську територію в Донецькій і Луганській областях і фактично робить ще один крок до анексії цієї території. Цим рішенням Росія знову спростовує власну пропагандистську заяву про так званий "внутрішній конфлікт" України", - заявив він.

Як повідомлялось, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким право на отримання громадянства РФ за спрощеним порядком отримують особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України. Цей крок вже засудили у Євросоюзі та США.

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