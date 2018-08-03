В офісах білоруських новинних порталів tut.by і БелаПАН тривають обшуки

У Мінську у вівторок, 7 серпня, правоохоронці прийшли з обшуками до офісів білоруських новинних порталів tut.by і БелаПАН. Співробітники Слідчого комітету (СК) Білорусі затримали головну редакторку tut.by Марину Золотову, редакторку новин порталу Анну Калтигіну і журналістку БелаПАН Тетяну Коровенкову, повідомляє прес-служба СК. Їх підозрюють в "неправомірному доступі до комп'ютерної інформації", власником якої є державне "Білоруське телеграфне агентство" ("Белта").

СК порушив кримінальну справу за статтею про несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації, скоєний з особистого інтересу та який спричинив заподіяння істотної шкоди. В ході перевірки співробітники МВС Білорусі, за власними даними, встановили, що з 2017 по 2018 рік "без відома і згоди" держагентства здійснено понад 15 тисяч підключень до інформації, що зберігається в його комп'ютерній системі. В результаті буцімто було завдано "істотної шкоди, що вилилася в неправомірне заволодіння і використання захищеної від стороннього доступу інформації, а також підрив ділової репутації підприємства", повідомляє СК.

"Белта" заявила про неправомірний доступ до своєї підписки

Директор "Белта" Ірина Акулович заявила в бесіді з порталом "Наша Нива", що затримані використовували повідомлення з інформаційної стрічки агенції, не маючи підписки і підключаючись до неї під чужими паролями. Про це стало відомо, коли низка передплатників повідомила про проблеми з авторизацією, пояснила Акулович. На запитання про збитки, вона відповіла, що "це питання Слідчому комітету, вони розберуться, за який період здійснювався доступ, за нього і буде виставлено рахунок".

Портал tut.by є найбільшим білоруським інформаційним інтернет-ресурсом, зазначає інформагенція "Інтерфакс-Україна". Жодних офіційних коментарів з боку представників порталу щодо нинішніх обшуків та оприлюднених звинувачень поки що немає.