 В офісах білоруських новинних порталів tut.by і БелаПАН тривають обшуки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2018

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Новини

В офісах білоруських новинних порталів tut.by і БелаПАН тривають обшуки

Головну редакторку білоруського новинного порталу tut.by затримали за підозрою в неправомірному доступі до інформації. В "Белта" заявили, що йдеться про підписку на новинну стрічку агенції.

Білоруські правоохоронці проводять обшуки у офісах ЗМІ

Білоруські правоохоронці проводять обшуки у офісах ЗМІ

У Мінську у вівторок, 7 серпня, правоохоронці прийшли з обшуками до офісів білоруських новинних порталів tut.by і БелаПАН. Співробітники Слідчого комітету (СК) Білорусі затримали головну редакторку tut.by Марину Золотову, редакторку новин порталу Анну Калтигіну і журналістку БелаПАН Тетяну Коровенкову, повідомляє прес-служба СК. Їх підозрюють в "неправомірному доступі до комп'ютерної інформації", власником якої є державне "Білоруське телеграфне агентство" ("Белта").

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Українського журналіста Павла Шаройка, якого в Білорусі звинувачують у шпигунстві, засудили до восьми років позбавлення волі. (23.05.2018)

Білоруські правозахисники повідомляють про затримання в Мінську 30 осіб, включаючи опозиціонера Миколу Статкевича. 25 березня в країні відзначають День волі - 100-річчя проголошення Білоруської народної республіки. (25.03.2018)

СК порушив кримінальну справу за статтею про несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації, скоєний з особистого інтересу та який спричинив заподіяння істотної шкоди. В ході перевірки співробітники МВС Білорусі, за власними даними, встановили, що з 2017 по 2018 рік "без відома і згоди" держагентства здійснено понад 15 тисяч підключень до інформації, що зберігається в його комп'ютерній системі. В результаті буцімто було завдано "істотної шкоди, що вилилася в неправомірне заволодіння і використання захищеної від стороннього доступу інформації, а також підрив ділової репутації підприємства", повідомляє СК.

"Белта" заявила про неправомірний доступ до своєї підписки

Директор "Белта" Ірина Акулович заявила в бесіді з порталом "Наша Нива", що затримані використовували повідомлення з інформаційної стрічки агенції, не маючи підписки і підключаючись до неї під чужими паролями. Про це стало відомо, коли низка передплатників повідомила про проблеми з авторизацією, пояснила Акулович. На запитання про збитки, вона відповіла, що "це питання Слідчому комітету, вони розберуться, за який період здійснювався доступ, за нього і буде виставлено рахунок".

Портал tut.by є найбільшим білоруським інформаційним інтернет-ресурсом, зазначає інформагенція "Інтерфакс-Україна". Жодних офіційних коментарів з боку представників порталу щодо нинішніх обшуків та оприлюднених звинувачень поки що немає.

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