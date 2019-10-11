В Осло та Стокгольмі вручили Нобелівські премії

У столицях Норвегії та Швеції пройшли церемонії нагородження лауреатів Нобелівської премії. У вівторок, 10 грудня, в Осло відбулося вручення Нобелівської премії миру прем'єр-міністру Ефіопії Абійові Ахмеду.

Цією нагородою Норвезький Нобелівський комітет в Осло відзначив ініціативу керівника ефіопського уряду щодо врегулювання прикордонного конфлікту з Еритреєю. Під час церемонії вручення Абій Ахмед заявив, що приймає цю нагороду від імені ефіопів та громадян Еритреї.

У своїй промові Ахмед відзначив також "добру волю, довіру та зусилля" президента Еритреї Ісаяса Афеверкі, які стали вирішальними для завершення цього конфлікту. Крім того, Ахмед закликав "нейтралізувати отруту ненависті" в тому числі й у його країні, передає агентство новин AFP.

Варто зауважити, що після оголошення в жовтні цього року рішення про присудження Нобелівської премії миру Абійові Ахмеду відносини між Ефіопіє та Еритреєю знову погіршилися. Кордон між двома країнами знову закритий, переговорний процес забуксував. У самій Ефіопії під час протестів проти уряду Ахмеда було вбито 86 людей.

Нобелівська премія миру вважається найвищою відзнакою за зусилля із досягнення миру у світі. З 1960 року цією премією відзначають також боротьбу за права людини, а з 2004 - зусилля із захисту довкілля.

Премія з літератури: лауреати за два роки та акція протесту

Пізніше у Стокгольмі відбулася церемонія вручення Нобелівської премії з літератури та в інших галузях науки. Премію з літератури вручили одразу двом лауреатам , оскільки цього разу винагороджують переможців за 2018-ий та 2019 рік. Нагороди отримали австрієць Петер Гандке (Peter Handke) (премія за 2019 рік) та польська письменниця українського походження Ольга Токарчук (премія за 2018 рік). Токарчук народилася в місті Сулехуві на заході Польщі в родині вихідців з України.

Цьогорічна церемонія в Стокгольмі позначилася акцією протесту проти нагородження Гандке. Під час війни в колишній Югославії Гандке обстоював сербську позицію. Дехто з критиків вважає, що Гандке применшував значущість скоєних сербами злочинів проти людяності або навіть заперечував їх. У 2006 році він виступив з промовою під час поховання колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича, нагадує агенція новин dpa.

Австрійця Петера Гандке (архівне фото) не раз критикували за просербську позицію під час війни в колишній Югославії

У акції протесту в Стокгольмі проти вручення нагороди Гандке взяли участь близько 200 осіб. Однак присутні в залі під час церемонії нагородження письменника не освистували. Нобелівський комітет раніше став на захист свого рішення стосовно присудження премії Гандке, зазначивши, що потрібно розрізняти між особистістю та її літературною творчістю.

Нагороди в Стокгольмі отримали також 12 вчених, що представляють такі галузі як медицина, фізика, хімія та економіка.