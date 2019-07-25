В опозиціонерів у Москві провели обшуки напередодні мітингу

Співробітники слідчого комітету Росії (СКР) провели обшуки у незареєстрованих кандидатів у Московську міську думу. Про це повідомили в соцмережах увечері в п'ятницю, 26 липня, кілька опозиційних політиків.

Так, правоохоронці обшукали квартиру муніципального депутата Іллі Яшина, штаби незареєстрованих кандидатів Дмитра Гудкова, Юлії Галяміної, Любові Соболь та Івана Жданова. Крім того, співробітники СКР обшукують квартири батьків політика Костянтина Янкаускаса та бабусі зареєстрованого кандидата Дмитра Клочкова.

Яшин був затриманий озброєними оперативниками в масках і вивезений до Троїцька. Його адвокат Вадим Прохоров вважає, що найближчим часом на Яшина оформлять протокол про адміністративне правопорушення, щоб не допустити його участі у мітингу біля мерії Москви 27 липня.

ФСБ шукає зв'язок опозиціонерів із Заходом

За даними російського телеканалу "Дождь", 77-річному батькові Янкаускаса правоохоронці погрожували і викручували йому руки. У політиків вилучали носії інформації. Обшуки проходили за кримінальною справою про перешкоджання роботі виборчкомів, яку три дні тому порушив СКР.

Перша хвиля обшуків відбулась вночі у середу, деяких опозиціонерів викликали на допити. За даними РБК, до розслідування підключилася Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ), яка шукає зв'язок кандидатів із Заходом.

На мітинг "За допуск на вибори" 20 липня вийшли понад 22 тисяч людей, прихильники опозиційних кандидатів також щодня збираються на Трубній площі.

27 липня має відбутись неузгоджений мітинг біля мерії Москви, за заклики вийти на нього політик Олексій Навальний заарештований на 30 діб.