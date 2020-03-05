 В ОПЕК+ не домовилися щодо скорочення видобутку, ціна на нафту обвалилася | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2020

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Новини

В ОПЕК+ не домовилися щодо скорочення видобутку, ціна на нафту обвалилася

Під час зустрічі у Відні учасники угоди ОПЕК+ не змогли домовилися про нове суттєве скорочення обсягів нафтовидобутку. Тим часом біржова ціна нафти просіла на головних торговельних майданчиках на сім відсотків.

Видобуток нафти

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) не змогла домовитися з іншими країнами, котрі входять у групу ОПЕК+, щодо скорочення обсягів нафтовидобутку. Під час проведеної в п'ятницю, 6 березня, зустрічі групи ОПЕК+ у Відні учасники зустрічі так і не підписали відповідного заключного комюніке, розповів генсек ОПЕК Мохаммед Баркіндо, передає агенція новин AP.

DW.COM

Члени ОПЕК та кілька інших нафтодобувних країн вирішили скоротити обсяги нафтовидобутку на 500 тисяч барелів у день. Після оголошення рішення ціна бареля еталонної марки Brent сягнула майже 65 доларів. (06.12.2019)

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Країни, що є членами ОПЕК, а також деякі інші нафтовидобувні країни домовилися подовжити угоду щодо обмеження квот щоденного нафтовидобутку до кінця наступного року. (30.11.2017)

Ще напередодні країни-членик картелю ОПЕК сподівалися домовитися з Росією та іншими членами групи ОПЕК+ щодо рекордного скорочення обсягів нафтовидобутку на 1,5 мільйона барелів на добу. Однак так і не змогли порозумітися щодо необхідності такого кроку з росіянами та іншими гравцями на ринку нафти, котрі не входять до ОПЕК.

Росія й Саудівська Аравія не порозумілися

Як розповів журналістам міністр нафти Ірану Біжан Зангане, під час зустрічі в Відні Росія і Саудівська Аравія не змогли дійти згоди щодо скорочення видобутку. Він зазначив, що переговори країн ОПЕК + перебувають у підвішеному стані, передає агенція новин "Інтерфакс".

За словами Зангане, нафтовий ринок потребує додаткового обмеження видобутку, проте ОПЕК не стане скорочувати нафтовидобуток без участі Росії в цій угоді. Як заявив за підсумками зустрічі міністр енергетики РФ Олександр Новак, "з 1 квітня цього року у нас немає, ні у кого з країн, що входять в ОПЕК і не-ОПЕК, зобов'язань по скороченню".

Обвал біржових цін на нафту

Тим часом світова ціна на еталонні сорти нафти істотно опустилася під час торгів у п'ятницю. Вартість британської еталонної марки Brent обвалилася на 7 відсотків - нижче позначки 47 доларів за барель, а ціна американська еталонна марка WTI коливається біля позначки в 42 долари.

Найближче майбутнє теж не дає підстав для оптимізму, адже обсяги споживання нафти в світі скорочуються, в тому числі й через істотне падіння в галузі авіаперевезень. Водночас міністр енергетики РФ Олександр Новак повідомив після зустрічі у Відні, що з 1 квітня взагалі не стане будь-яких обмежень на обсяги видобутку нафти. "З 1 квітня немає ні в кого зобов'язань щодо скорочення нафтовидобутку", -  сказав Новак, цитує "Інтерфакс".

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    Автор: Євген Тейзе


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