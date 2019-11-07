 В ООС заявили про готовність до розведення сил у Петрівському | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2019

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Новини

В ООС заявили про готовність до розведення сил у Петрівському

О 12-й годині 8 листопада українська сторона готова розпочати процес розведення сил і засобів у Петрівському Донецької області, заявив командувач Операції об'єднаних сил Володимир Кравченко.

Україна готова відвести війська у Петрівському

Україна готова відвести війська у Петрівському

Українська сторона готова до розведення сил та засобів у населеному пункті Петрівське Донецької області, повідомили зранку в п'ятницю, 8 листопада, у командуванні Операції об'єднаних сил (ООС). Це стало можливим після того, як впродовж останніх семи діб на ділянці в районі Петрівського було дотримано режим припинення вогню, заявив командувач ООС Володимир Кравченко.

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За словами очільника українського МЗС Вадима Пристайка, зустріч лідерів "нормандської четвірки" може відбутися у листопаді, якщо російська підтвердить запропоновані дати. (14.10.2019)

"8 листопада о 12:00 (за київським часом. - Ред.) українська сторона готова розпочати практичний процес розведення сил і засобів на ділянці номер три, що в районі населених пунктів Богданівка-Петрівське Донецької області. Цю дату визначено з урахуванням останнього порушення режиму "тиші" на цій ділянці, яке було зафіксовано 30 жовтня цього року", - повідомив Кравченко, слова якого наводить агенція "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що 29 жовтня розпочалося розведення сил і засобів у Золотому Луганської області. 1 листопада у штабі ООС повідомили про завершення процесу розведення на цій ділянці, він був підтверджений за допомогою безпілотників представники СММ ОБСЄ. Раніше, наприкінці червня цього року, відбулося розведення сил у Станиці Луганській.

Розведення сил та засобів у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському передбачене рамковим рішенням щодо розведення сил і засобів, підписаним сторонами на Тристоронній контактній групі (ТКГ) у Мінську ще у вересні 2016 року. Прогрес у розведенні сил в Золотому і Петрівському вважається однією з основних передумов для проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав та урядів.

Напередодні, 7 листопада, внаслідок обстрілів на Донбасі загинув один український військовий, а ще четверо отримали поранення. Загалом позиції ООС були обстріляні підрозділами проросійських сепаратистів 20 разів. 

  • Міст у Станиці Луганській

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Міст через лінію фронту

    Міст через Сіверський Донець у Станиці Луганській підірвали під час боїв у 2015 році. Президент Володимир Зеленський, який 7 липня разом із главою Європейської Ради Дональдом Туском відвідав КПВВ, пообіцяв якнайшвидше його відновити. Проте для цього сепаратисти мають демонтувати свої укріплення. А в "ЛНР" вже заявили, що односторонні дії з ремонту мосту зірвуть розведення сторін.

  • На КПВВ Станиця Луганська

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Кордон, створений війною

    КПВВ "Станиця Луганська" - єдиний у Луганській області та один із п’яти функціонуючих на Донбасі. Щодня лінію розмежування тут перетинають в середньому 5-6 тисяч людей. Пішки. Більшість з них повертається того ж дня. Вони ідуть на підконтрольну уряду територію, щоб отримати пенсію, зробити покупки або відвідати рідних, які живуть на іншому боці лінії фронту.

  • Літні люди перетинають КПВВ Станиця Луганська

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Вимушено зареєстровані переселенці

    Багато людей на КПВВ офіційно є переселенцями. Втім, більшість з них досі мешкає на території "ЛНР". Фіктивний статус біженців їм потрібен, щоб отримувати пенсії та соціальні виплати на підконтрольній уряду території. Аби не втратити статус переселенця, вони мають раз на два місяці перетинати лінію розмежування. Президент Володимир Зеленський запропонував збільшити цей термін до одного року.

  • Літні люди та інваліди перетинають КПВВ Станиця Луганська

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Найбільш вразливі

    На КПВВ дуже багато людей в інвалідних візках. Зазвичай на вулицях українських міст, не пристосованих для людей з особливими потребами, їх не побачиш. Проте тут правила одні для всіх: мешканці окупованих територій, які мають інвалідність, так само повинні періодично перетинати лінію фронту, щоб підтвердити фіктивний статус переселенця і отримати пенсію.

  • Жінці стало зле під час переходу

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Вбивча спека

    Люди у чергах потерпають від шаленої спеки. Медики розповідають, що у літні дні на КПВВ "Станиця Луганська" десятки цивільних зазнають теплових ударів. Трапляються і смертельні випадки. 22 червня від інсульту тут помер літній чоловік, який прямував з "ЛНР" на підконтрольну уряду територію.

  • Колишні передові укріплення української армії

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Між двома "нулями"

    Це - колишні передові укріплення української армії, так званий "нуль". Бійці залишили їх під час розведення сил. Люди кажуть, що переходити на інший бік їм тепер стало психологічно легше - почуваються більш безпечно. Адже раніше частина шляху лежала між передовими позиціями ЗСУ і сепаратистів, які знаходились на відстані лише 400 метрів одна від одної.

  • Зруйнований будинок у Станиці Луганській

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Нагадування про війну

    Обабіч переходу - зруйновані під час активної фази війни будинки. Станиця Луганська належить до населених пунктів, що найбільше постраждали від бойових дій. Загалом у Станично-Луганському районі було пошкоджено або зруйновано майже 4000 будинків - це приблизно п'ята частина всього житлового фонду.

  • Залишок снаряду

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Небезпечні сюрпризи

    Залишок снаряду, що на світлині, не є небезпечним - на відміну від мін і боєприпасів, що не розірвалися. Скільки їх на узбіччі - достеменно не знає ніхто.

  • Пам'ятник українським нацгвардійцям, що опинився у сірій зоні

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Побоювання вандалізму

    Раніше цей пам’ятник загиблим нацгвардійцям знаходився на контрольованій ЗСУ частині переходу. Після розведення сторін він опинився у "сірій зоні", де немає української влади. Військові побоювались, що прихильники сепаратистів можуть пошкодити пам’ятник. Втім, цього не сталося. Також ніхто не чіпає українських прапорів, які залишились на колишніх передових позиціях ЗСУ.

  • Бабковози, що за гроші перевозять людей на інвалідних візках

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Станичні "рикші"

    Людей, які не мають сил подолати перехід пішки, за гроші підвозять так звані "рикші" або "бабковози". Увага журналістів їм не подобається - адже їхній бізнес нелегальний. Втім, завадити їм нікому - влади у "сірій зоні" немає. На саміті Україна-ЄС президент Володимир Зеленський пообіцяв пустити переходом автобуси і електрокари. Але наразі "рикші" залишаються єдиним транспортом на КПВВ.

  • Чоловік, який за гроші перевозить людей від мосту до українського КПВВ

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Руслан і його візок

    "Бабковоз" Руслан працює на переході вже понад чотири роки. Має власний візок. Поїздка від мосту до українського КПВВ - а це десь кілометр - коштує 50 гривень або 100 російських рублів, які в ходу в "ЛНР". Втім, запевняє чоловік, може підвезти і безкоштовно, якщо "пасажир" не має грошей. Розповідає, що послугами "рикш" користується навіть молодь заради розваги.

  • Візки з товарами, які перевозять через КПВВ

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Торгівля попри блокаду

    Інший поширений бізнес на КПВВ - перевезення товарів з підконтрольної уряду України території до "ЛНР". Людей, які цим займаються, називають "тачечниками". На підконтрольну сепаратистам частину Луганщини везуть здебільшого продукти харчування і засоби особистої гігієни. Адже на підконтрольній уряду території вони дешевші та більш якісні. Одна людина може провезти не більше 75 кілограмів на добу.

  • Чоловік, який перевозить товар через лінію розмежування

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    "Тачечник"-поет

    "Тачечник" Євген Вальдман колись працював бухгалтером. Тепер возить продукти зі Станиці Луганської в "ЛНР". Сьогодні у його візку - 22 кілограми сиру. Розраховує заробити 250 гривень. У вільний час пише вірші про війну на Донбасі. Каже, що після розведення сторін атмосфера на переході стала менш напруженою. Як і всі на переході, мріє про мир.

    Автор: Микола Бердник


DW.COM

Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

Щоб потрапити з "ЛНР" у Станицю Луганську тисячі людей щодня долають зруйнований міст. Нещодавнє розведення сил дало їм надію на полегшення. Найдраматичніші моменти з життя найбільш проблемного КПВВ - у фотодобірці DW. (12.07.2019)  

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