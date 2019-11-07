В ООС заявили про готовність до розведення сил у Петрівському

Українська сторона готова до розведення сил та засобів у населеному пункті Петрівське Донецької області, повідомили зранку в п'ятницю, 8 листопада, у командуванні Операції об'єднаних сил (ООС). Це стало можливим після того, як впродовж останніх семи діб на ділянці в районі Петрівського було дотримано режим припинення вогню, заявив командувач ООС Володимир Кравченко.

"8 листопада о 12:00 (за київським часом. - Ред.) українська сторона готова розпочати практичний процес розведення сил і засобів на ділянці номер три, що в районі населених пунктів Богданівка-Петрівське Донецької області. Цю дату визначено з урахуванням останнього порушення режиму "тиші" на цій ділянці, яке було зафіксовано 30 жовтня цього року", - повідомив Кравченко, слова якого наводить агенція "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що 29 жовтня розпочалося розведення сил і засобів у Золотому Луганської області. 1 листопада у штабі ООС повідомили про завершення процесу розведення на цій ділянці, він був підтверджений за допомогою безпілотників представники СММ ОБСЄ. Раніше, наприкінці червня цього року, відбулося розведення сил у Станиці Луганській.

Розведення сил та засобів у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському передбачене рамковим рішенням щодо розведення сил і засобів, підписаним сторонами на Тристоронній контактній групі (ТКГ) у Мінську ще у вересні 2016 року. Прогрес у розведенні сил в Золотому і Петрівському вважається однією з основних передумов для проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав та урядів.

Напередодні, 7 листопада, внаслідок обстрілів на Донбасі загинув один український військовий, а ще четверо отримали поранення. Загалом позиції ООС були обстріляні підрозділами проросійських сепаратистів 20 разів.