 В ООН застерегли сторони конфлікту в Лівії від скоєння воєнних злочинів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2019

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Новини

В ООН застерегли сторони конфлікту в Лівії від скоєння воєнних злочинів

Сторонам збройного протистояння в Лівії необхідно уникати обстрілів об'єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів. Всі випадки скоєння воєнних злочинів фіксуватимуться, застерегли в місії ООН.

Бойові дії в Лівії

Бойові дії в Лівії

Місія ООН в Лівії (UNSMIL) застерегла сторони збройного протистояння в цій країні від обстрілів об'єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів і нападів на цивільних. Відповідне попередження місія ООН оприлюднила в неділю, 14 квітня, на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

У повідомленні вказується на сувору заборону Міжнародним гуманітарним правом ведення вогню по школах, лікарнях та житлових кварталах. Місія фіксуватиме такі порушення Міжнародного гуманітарного права для інформування про них як Раду Безпеки ООН, так і Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

DW.COM

Десятки людей загинули, близько 3400 осіб залишили Триполі внаслідок боїв між урядовими військами Лівії та армією генерала Халіфи Хафтара. Гуманітарні організації не мають доступу до цивільних, що заблоковані у місті. (08.04.2019)

Генерал Халіфа Хафтар керує наступом підконтрольних йому сил на столицю Лівії Триполі. Як колишній соратник Каддафі і генерал самопроголошеної армії, якому приписують зв'язки з РФ, може вплинути на ситуацію у країні? (09.04.2019)

Антоніу Гутерріш засудив військову ескалацію у Триполі і авіаудари по аеропорту Мітіга. Жертвами збройного конфлікту стали вже понад п'ятдесят осіб. (09.04.2019)

Чутки про те, що лівійський генерал Халіфа Хафтар має підтримку Кремля, ширяться, поки просувається його наступ до Триполі. У Сирії Росія розім'яла свої військові м'язи, але поки що не розкривала свої карти на Лівію. (12.04.2019)

Понад 120 осіб загинули внаслідок боїв між урядовими військами Лівії та армією генерала Халіфи Хафтара. Через бойові дії 13,5 тисячі осіб залишили свої будинки. (14.04.2019)

Нагадаємо, 4 квітня сили "Лівійської національної армії" (ЛНА) генерала Халіфи Хафтара розпочали наступ на столицю Лівії Триполі. Остання підконтрольна загонам, вірним уряду національної єдності Лівії, який підтримує ООН.

Унаслідок загострення протистояння загинула вже 121 особа, ще понад 500 людей отримали поранення. Раніше повідомлялося про неодноразові напади на медичних працівників та медичні транспортні засоби, зафіксовані під час бойових дій.

За даними офісу Організації Об'єднаних Націй з координації гуманітарних питань (OCHA), троє медичних працівників були вбиті, а п'ять машин швидкої допомоги були виведені з ладу шрапнеллю. Крім того, з початку конфлікту свої оселі були змушені залишити вже понад 13 тисяч осіб, повідомили в OCHA. Більш ніж 900 людей нині живуть у притулках.

Кожна зі сторін конфлікту щодня завдає також повітряних ударів та звинувачує іншу в атаках на цивільних осіб. Сили Хафтара не реагують на міжнародні заклики припинити наступ  на підконтрольні уряду сили.

Нагадаємо, що в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на "Лівійську національну армію" на чолі з Хафтаром.

Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою ЛНА прагнуть здолати лівійських ісламістів.

 

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