В ООН застерегли сторони конфлікту в Лівії від скоєння воєнних злочинів

Місія ООН в Лівії (UNSMIL) застерегла сторони збройного протистояння в цій країні від обстрілів об'єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів і нападів на цивільних. Відповідне попередження місія ООН оприлюднила в неділю, 14 квітня, на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

У повідомленні вказується на сувору заборону Міжнародним гуманітарним правом ведення вогню по школах, лікарнях та житлових кварталах. Місія фіксуватиме такі порушення Міжнародного гуманітарного права для інформування про них як Раду Безпеки ООН, так і Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

Нагадаємо, 4 квітня сили "Лівійської національної армії" (ЛНА) генерала Халіфи Хафтара розпочали наступ на столицю Лівії Триполі. Остання підконтрольна загонам, вірним уряду національної єдності Лівії, який підтримує ООН.

Унаслідок загострення протистояння загинула вже 121 особа, ще понад 500 людей отримали поранення. Раніше повідомлялося про неодноразові напади на медичних працівників та медичні транспортні засоби, зафіксовані під час бойових дій.

За даними офісу Організації Об'єднаних Націй з координації гуманітарних питань (OCHA), троє медичних працівників були вбиті, а п'ять машин швидкої допомоги були виведені з ладу шрапнеллю. Крім того, з початку конфлікту свої оселі були змушені залишити вже понад 13 тисяч осіб, повідомили в OCHA. Більш ніж 900 людей нині живуть у притулках.

Кожна зі сторін конфлікту щодня завдає також повітряних ударів та звинувачує іншу в атаках на цивільних осіб. Сили Хафтара не реагують на міжнародні заклики припинити наступ на підконтрольні уряду сили.

Нагадаємо, що в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на "Лівійську національну армію" на чолі з Хафтаром.

Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою ЛНА прагнуть здолати лівійських ісламістів.