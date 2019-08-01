 В ООН вимагають покарати винних у воєнних злочинах в Ємені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2019

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Новини

В ООН вимагають покарати винних у воєнних злочинах в Ємені

Комісія експертів ООН доповнила та передала Управлінню Верховного комісара ООН з прав людини перелік осіб, які можуть бути причетними до воєнних злочинів у Ємені. Комісія вимагає притягнути винних до відповідальності.

Наслідки авіаудару арабської коаліції в Ємені (архівне фото)

Наслідки авіаудару арабської коаліції в Ємені (архівне фото)

Комісія експертів ООН доповнила та передала Верховній комісарці ООН з прав людини Мішель Бачелет перелік осіб, яких комісія вважає причетними до скоєння воєнних злочинів у Ємені. "Безкарність" за ці "порушення та жорстоке поводження" не можна далі терпіти, заявили члени комісії ООН у вівторок, 3 серпня, в Женеві.

"Міжнародна спільнота повинна припинити ігнорувати ці порушення та нестерпну гуманітарну ситуацію", - цитує агенція AFP голову комісії ООН Камела Джендубі.

DW.COM

Експерти ООН заявляють про численні жертви серед цивільних в Ємені внаслідок авіаударів арабської коаліції на чолі з Саудівською Аравією. Урядовим силам Ємену вони закидають тортури та зґвалтування. (28.08.2018)

Ще ніколи з часу завершення Другої світової війни не було стільки людей, які б втікали від воєн, конфліктів та переслідування, наголошують благодійні організації напередодні Всесвітнього дня гуманітарної допомоги. (18.08.2019)

Зокрема, експерти ООН звинувачують сторони конфлікту у вбивствах, катуваннях, вербуванні дітей-солдатів, зґвалтуваннях та інших сексуальних насильницьких злочинах. У звіті наголошується також, що цивільне населення в Ємені потерпає від авіаударів, невибіркових обстрілів, дій снайперів та мін.

Джендубі закликав до "об'єктивного і незалежного розслідування", а також до притягнення винних осіб до відповідальності.

Нагадаємо, у 2017 році Рада ООН з прав людини в Женеві створила комісію експертів ООН  для розслідування воєнних злочинів у Ємені. Наступного року представники комісії звинуватили міжнародно визнаний уряд Ємену та його союзників - Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати - у воєнних злочинах.

Війна в Ємені триває з 2014 року. Шиїтських повстанців-хуситів підтримує Іран, а адміністрацію президента Хаді - арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією..

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