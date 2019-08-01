В ООН вимагають покарати винних у воєнних злочинах в Ємені

Комісія експертів ООН доповнила та передала Верховній комісарці ООН з прав людини Мішель Бачелет перелік осіб, яких комісія вважає причетними до скоєння воєнних злочинів у Ємені. "Безкарність" за ці "порушення та жорстоке поводження" не можна далі терпіти, заявили члени комісії ООН у вівторок, 3 серпня, в Женеві.

"Міжнародна спільнота повинна припинити ігнорувати ці порушення та нестерпну гуманітарну ситуацію", - цитує агенція AFP голову комісії ООН Камела Джендубі.

Зокрема, експерти ООН звинувачують сторони конфлікту у вбивствах, катуваннях, вербуванні дітей-солдатів, зґвалтуваннях та інших сексуальних насильницьких злочинах. У звіті наголошується також, що цивільне населення в Ємені потерпає від авіаударів, невибіркових обстрілів, дій снайперів та мін.

Джендубі закликав до "об'єктивного і незалежного розслідування", а також до притягнення винних осіб до відповідальності.

Нагадаємо, у 2017 році Рада ООН з прав людини в Женеві створила комісію експертів ООН для розслідування воєнних злочинів у Ємені. Наступного року представники комісії звинуватили міжнародно визнаний уряд Ємену та його союзників - Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати - у воєнних злочинах.

Війна в Ємені триває з 2014 року. Шиїтських повстанців-хуситів підтримує Іран, а адміністрацію президента Хаді - арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією..