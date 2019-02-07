 В ОБСЄ розчаровані рішенням України щодо спостерігачів на вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2019

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Новини

В ОБСЄ розчаровані рішенням України щодо спостерігачів на вибори

Рішення України відмовити в акредитації громадянам однієї держави безпрецедентне і суперечить зобов'язанням членів ОБСЄ запрошувати спостерігачів з будь-яких інших країн ОБСЄ, наголосили в організації.

OSZE Logo (picture-alliance/Sputnik/S. Averin)

Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) висловило жаль з приводу рішення української влади, яка відмовила громадянам Росії в участі у місії БДІПЛ зі спостереження за президентськими виборами в Україні. Відповідну заяву в четвер, 7 лютого, опубліковано на сайті ОБСЄ.

Як зазначила директорка БДІПЛ Інгібйорг Сольрун Гісладоттір, "рішення відмовити в акредитації громадянам однієї держави безпрецедентне і суперечить зобов'язанням членів ОБСЄ запрошувати спостерігачів з будь-яких інших країн-учасниць ОБСЄ, які можуть висловити бажання спостерігати за перебігом виборів тою мірою, якою це дозволено законом".

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Глава БДІПЛ нагадала, що спостерігачі, які беруть участь в місіях з контролю за виборами, представляють не свої країни, а всю ОБСЄ. Вони зобов'язані дотримуватися методології БДІПЛ зі спостереження за виборами і пов'язані суворим кодексом поведінки, у тому числі повинні залишатися неупередженими і жодним чином не втручатися у виборчий процес.

Рада не пустила на вибори громадян країни-агресора

У листі, направленому в МЗС України, Гісладоттір також висловила глибоке розчарування у зв'язку з ухваленням Верховною Радою 7 лютого закону, який заборонив росіянам брати участь в спостереженні за виборами в Україні.

У МЗС раніше наголошували, що місія ОБСЄ зі спостереження за майбутніми президентськими виборами в Україні може бути успішною без спостерігачів із Росії. "Україна забезпечить демократичність і дотримання всіх виборчих стандартів у процесі здійснення волевиявлення громадян. Взаємна відсутність громадян конфліктуючих країн на просторі ОБСЄ ніколи не заважала БДІПЛ успішно здійснювати процес спостереження за виборами", - зазначила речниця МЗС Катерина Зеленко. У цьому контексті вона нагадала, що офіційні спостерігачі від України не їздили на вибори президента Росії у 2018 році.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

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