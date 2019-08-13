 В ОАЕ дозволили запуск першої у арабському світі АЕС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2020

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Новини

В ОАЕ дозволили запуск першої у арабському світі АЕС

Збудована за допомогою південнокорейської компанії АЕС мала дати перший струм ще 2017 року. Однак запуск об'єкта постійно переносився.

Проєктна потужність станції Барака близько 5,6 гігаватт

Проєктна потужність станції Барака близько 5,6 гігаватт

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) видала ліцензію на запуск першого енергоблоку атомної електростанції Барака. Про це повідомив у понеділок, 17 лютого, представник ОАЕ в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) Хамад аль-Каабі.

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"Це історичний момент для ОАЕ, що стали першою арабською країною в регіоні, яка має атомну станцію", - сказав аль-Каабі журналістам, цитує агенція новин AFP.

Перша арабська АЕС розташована на заході ОАЕ, на узбережжі Перської затоки. У січні 2020 року влада ОАЕ повідомляла, що перший струм станція має дати вже за кілька місяців.

Спорудженням енергооб'єкта займається спеціально створений для цього консорціум за участі південнокорейської компанії Korea Electric Power Corporation. Реалізація проєкту коштує понад 20 мільярдів доларів США. Планувалося, що станція запрацює у 2017 році, однак введення її в експлуатацію постійно відкладалося.

Після приєднання до енергомережі всіх чотирьох енергоблоків, потужність АЕС сягне 5,6 гігаватт, що покриватиме близько 25 відсотків потреб країни в електроенергії.

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