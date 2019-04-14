 В Німеччині оштрафували партію, що представлена в Бундестазі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2019

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Новини

В Німеччині оштрафували партію, що представлена в Бундестазі

Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" має сплатити понад 400 тисяч євро за нелегальні пожертви для неї.

Йорґ Мойтен та Ґідо Райль

Йорґ Мойтен та Ґідо Райль

З правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) стягнуть штраф у розмірі 402,9 тисячі євро. Таке рішення у вівторок, 16 квітня, ухвалено у Німецькому Бундестазі.

Підставою для стягнення стали два випадки пожертв зі Швейцарії на виборчі кампанії нинішнього голови партії Йорґа Мойтена (Jörg Meuthen) та члена правління політсили Ґідо Райля (Guido Reil). На їхню підтримку надішло відповідно 89,8 тисячі євро у 2016 році та 44,5 тисячі євро у 2017-му.

Партія мала відмовитись від пожертв, оскільки на час їхнього внесення не було встановлене джерело походження цих коштів. Саме тому АдН має сплатити штраф, розмір якого втричі перевищує суму пожертв, пояснили у Бундестазі.

Мойтен та Райль є кандидатами АдН на виборах до Європарламенту, які відбудуться в ЄС у травні. 

До фракції АдН у Бундестазі входить 91 депутат.

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