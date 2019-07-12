 В НАТО стурбовані через купівлю Туреччиною російських С-400 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2019

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Новини

В НАТО стурбовані через купівлю Туреччиною російських С-400

У Північноатлантичному альянсі зазначили, що російські зенітно-ракетні комплекси С-400 несумісні з системою ППО країн НАТО.

НАТО занепокоєний купівлею Туреччиною російських С-400

У НАТО занепокоєні купівлею Туреччиною російських С-400

В Північноатлантичному альянсі стурбовані можливими наслідками придбання Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400. "Союзники самі ухвалюють рішення про те, яке озброєння вони закуповують. Однак ми стурбовані можливими наслідками рішення Туреччини придбати системи С-400", - заявив представник НАТО у п'ятницю, 12 липня, передає агенція "Інтерфакс".

Там також зазначили, що російські С-400 несумісні з системою ППО країн альянсу, тоді як сумісність збройних сил альянсу є абсолютно необхідною для проведення операцій і місій.

Раніше міністерство оборони Туреччини повідомило, що до авіабази поряд з Анкарою доставили першу партію комплексів С-400. Пізніше факт доставки перших компонентів ЗРК до Туреччини підтвердили і в російському міноборони. Там також зазначили, що поставка інших компонентів буде здійснена в суворій відповідності з умовами контракту до кінця поточного року. Туреччина закупила у Москви чотири дивізіони С-400 за 2,5 мільярда доларів.

DW.COM

Анкара повинна анулювати угоду з купівлі у Москви зенітно-ракетних комплексів С-400, якщо хоче отримати від США винищувачі F-35, заявила постпред США в НАТО Кей Бейлі Хатчінсон. (05.06.2019)

Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган висловив упевненість у тому, що американських санкцій проти Анкари через російські зенітно-ракетні комплекси С-400 не буде. (29.06.2019)

У НАТО неодноразово висловлювали занепокоєння, що російські С-400 не є сумісними з системами озброєння альянсу, що може створити проблеми з оперативною сумісністю підрозділів. Раніше Вашингтон погрожував санкціями Анкарі у разі купівлі С-400, однак згодом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його американський колега Дональд Трамп не збирається запроваджувати санкції проти Анкари за придбання С-400.

Згодом на саміті G7 Дональд Трамп заявив, що у купівлі російських зенітно-ракетних комплексів Туреччиною винний його попередник Барак Обама, який відмовлявся продавати Анкарі американські комплекси протиповітряної оборони Patriot.

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