В НАТО стурбовані через купівлю Туреччиною російських С-400

В Північноатлантичному альянсі стурбовані можливими наслідками придбання Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400. "Союзники самі ухвалюють рішення про те, яке озброєння вони закуповують. Однак ми стурбовані можливими наслідками рішення Туреччини придбати системи С-400", - заявив представник НАТО у п'ятницю, 12 липня, передає агенція "Інтерфакс".

Там також зазначили, що російські С-400 несумісні з системою ППО країн альянсу, тоді як сумісність збройних сил альянсу є абсолютно необхідною для проведення операцій і місій.

Раніше міністерство оборони Туреччини повідомило, що до авіабази поряд з Анкарою доставили першу партію комплексів С-400. Пізніше факт доставки перших компонентів ЗРК до Туреччини підтвердили і в російському міноборони. Там також зазначили, що поставка інших компонентів буде здійснена в суворій відповідності з умовами контракту до кінця поточного року. Туреччина закупила у Москви чотири дивізіони С-400 за 2,5 мільярда доларів.

У НАТО неодноразово висловлювали занепокоєння, що російські С-400 не є сумісними з системами озброєння альянсу, що може створити проблеми з оперативною сумісністю підрозділів. Раніше Вашингтон погрожував санкціями Анкарі у разі купівлі С-400, однак згодом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його американський колега Дональд Трамп не збирається запроваджувати санкції проти Анкари за придбання С-400.

Згодом на саміті G7 Дональд Трамп заявив, що у купівлі російських зенітно-ракетних комплексів Туреччиною винний його попередник Барак Обама, який відмовлявся продавати Анкарі американські комплекси протиповітряної оборони Patriot.