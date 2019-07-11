 В Кремлі назвали ″прагматичною″ першу розмову Зеленського і Путіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2019

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Новини

В Кремлі назвали "прагматичною" першу розмову Зеленського і Путіна

Розмова між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним тривала 20 хвилин і відбулась за ініціативи України, повідомив Дмитро Пєсков.

Розмова між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним тривала 20 хвилин і відбулась за ініціативи України.

Розмова між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним тривала 20 хвилин і відбулась за ініціативи України.

Телефонна розмова між президентами України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним "мала прагматичний характер", була ініційована українською стороною і тривала близько 20 хвилин, розповів речник президента РФ Дмитро Пєсков у п'ятницю, 12 липня.

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"Що стосується атмосфери розмови. Це була перша розмова, ознайомлювальна. Ви знаєте, що вони вперше спілкувалися по телефону, раніше жодних контактів між ними не було. Розмова носила досить прагматичний характер", - цитує Пєскова агенція "Інтерфакс".

Речник глави Кремля не повідомив, чи вдалося співрозмовникам наблизити позиції стосовно звільнення утримуваних осіб. "Робота буде продовжена на експертному рівні щодо всіх утримуваних осіб", - зауважив він. 

"Також обговорювалася можливість продовження контактів в нормандському форматі", - додав Пєсков. Він наголосив, що у Кремлі надають великого значення самому факту першого спілкування президентів Росії і України. Речник президента РФ зазначив, що розмову між Зеленським і Путіним вдалося оперативно організувати. "Спілкування глав держав узгоджується вельми оперативно. Тут, власне, була б ініціатива, а з технічним узгодженням жодних проблем немає", - сказав Пєсков.

Також він повідомив, що поки що не планується нова розмова Путіна із Зеленським.

Нагадаємо, 11 липня президенти Володимир Зеленський та Володимир Путін провели першу телефонну розмову. Повідомлялося, що вони обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі, обмін полоненими та можливість переговорів у "нормандському форматі". 

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