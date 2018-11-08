 В Каліфорнії збільшується кількість загиблих через пожежі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

В Каліфорнії збільшується кількість загиблих через пожежі

Внаслідок потужних лісових пожеж в місті Парадайс на півночі Каліфорнії загинули щонайменше дев'ятеро людей. Ще 35 вважаються зниклими безвісти. Вогонь зруйнував тисячі будинків.

У Каліфорнії продовжує вирувати пожежа

У Каліфорнії продовжує вирувати пожежа

Кількість загиблих через лісові пожежі в американському штаті Каліфорнія збільшилась до щонайменше дев'яти, повідомив департамент лісового та пожежного захисту Каліфорнії увечері п'ятниці, 9 листопада. Усі загиблі були виявлені в невеликому місті Парадайс на півночі штату, яке найбільше постраждало через пожежу.

Останки п'яти жертв були знайдені в згорілих автомобілях або біля них. Інші загиблі були знайдені поблизу чи всередині зруйнованих вогнем будинків. Ще близько 35 людей вважаються зниклими безвісти. Щонайменше троє пожежників зазнали поранень унаслідок стихії.

Люди залишили свої автомобілі

Люди залишили свої автомобілі

"Ця подія була найгіршим сценарієм. Це те, чого ми так довго боялися", - заявив на прес-конференції 9 листопада шериф округу Б'ютт Корі Хонеа.

Вогонь також знищив понад 6700 житлових будинків та фірм. Він так швидко оточив місто, що люди були змушені залишати свої автомобілі та бігти єдиною дорогою, що веде з міста, щоб врятуватися.

Пожежа у Малібу

Пожежа у Малібу

Тим часом вогонь поширюється й на півдні Каліфорнії. У місті Малібу на узбережжі Тихого океану тисячі людей були змушені залишити свої домівки та бігти від вогню. Влада закликала мешканців до евакуації. Близько 95 тисяч людей були вивезені в округ Вентура, повідомила пожежна служба округу. У Лос-Анджелесі через пожежу із зоопарку евакуювали тварин.

Дивитись відео 01:10
Now live
01:10 хв

Каліфорнія у вогні: масштаби нищівних пожеж (12.10.2017)

DW.COM

Лісові пожежі в Каліфорнії: щонайменше п'ятеро загиблих

Внаслідок лісових пожеж, що охопили Каліфорнію, загинули щонайменше п'ятеро осіб. Тисячі людей евакуювали з зони пожеж. (09.11.2018)  

Через лісові пожежі в Каліфорнії тисячі людей залишили свої домівки

Невелике місто Парадайс у штаті Каліфорнія було майже повністю зруйноване через потужну лісову пожежу. Місто було евакуйоване, влада закликала залишити свої домівки 27 тисяч людей. (09.11.2018)  

Аудіо й відео до теми

Каліфорнія у вогні: масштаби нищівних пожеж (12.10.2017)  

Також за темою

USA Buschfeuer in Nordkalifornien

Лісові пожежі в Каліфорнії: щонайменше п'ятеро загиблих 09.11.2018

Внаслідок лісових пожеж, що охопили Каліфорнію, загинули щонайменше п'ятеро осіб. Тисячі людей евакуювали з зони пожеж.

USA Buschfeuer in Nordkalifornien

Через лісові пожежі в Каліфорнії тисячі людей залишили свої домівки 09.11.2018

Невелике місто Парадайс у штаті Каліфорнія було майже повністю зруйноване через потужну лісову пожежу. Місто було евакуйоване, влада закликала залишити свої домівки 27 тисяч людей.

USA Kalifornien Santa Rosa Zerstörung durch Großbrand

Пожежі у Каліфорнії стали найбільш смертоносними за всю історію штату 13.10.2017

За останніми даними, кількість жертв лісових пожеж у Каліфорнії становить щонайменше 31 особу. Сотні людей вважаються зниклими безвісти.

Реклама

Докладно

Націоналісти у Варшаві

У Польщі уряд та ультраправі можуть посваритися

Націоналісти та уряд Польщі взяли курс на конфронтацію, бо планують пройти тим самим маршрутом у день незалежності. 

Літак Ryanair

Франція конфіскувала літак Ryanair через субсидії

У Франції конфіскували літак Ryanair перед його вильотом із Бордо через конфлікт навколо субсидій. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  