В Каліфорнії збільшується кількість загиблих через пожежі

Кількість загиблих через лісові пожежі в американському штаті Каліфорнія збільшилась до щонайменше дев'яти, повідомив департамент лісового та пожежного захисту Каліфорнії увечері п'ятниці, 9 листопада. Усі загиблі були виявлені в невеликому місті Парадайс на півночі штату, яке найбільше постраждало через пожежу.

Останки п'яти жертв були знайдені в згорілих автомобілях або біля них. Інші загиблі були знайдені поблизу чи всередині зруйнованих вогнем будинків. Ще близько 35 людей вважаються зниклими безвісти. Щонайменше троє пожежників зазнали поранень унаслідок стихії.

Люди залишили свої автомобілі

"Ця подія була найгіршим сценарієм. Це те, чого ми так довго боялися", - заявив на прес-конференції 9 листопада шериф округу Б'ютт Корі Хонеа.

Вогонь також знищив понад 6700 житлових будинків та фірм. Він так швидко оточив місто, що люди були змушені залишати свої автомобілі та бігти єдиною дорогою, що веде з міста, щоб врятуватися.

Пожежа у Малібу

Тим часом вогонь поширюється й на півдні Каліфорнії. У місті Малібу на узбережжі Тихого океану тисячі людей були змушені залишити свої домівки та бігти від вогню. Влада закликала мешканців до евакуації. Близько 95 тисяч людей були вивезені в округ Вентура, повідомила пожежна служба округу. У Лос-Анджелесі через пожежу із зоопарку евакуювали тварин.