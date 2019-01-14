В Ефіопії розбився літак, 157 осіб загинули

Пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines, зазнав аварії у неділю, 10 березня, під час виконання рейсу з Аддіс-Абеби до столиці Кенії Найробі, інформує агенція AP. Як повідомляється у заяві перевізника, Boeing 737 розбився за 50 кілометрів на південь від столиці Ефіопії приблизно через шість хвилин після злету.

Також у Ethiopian Airlines повідомили, що рятувальна операція триває. На борту літака перебували 149 пасажирів і вісім членів екіпажу. За даними державного телебачення, усі 157 осіб загинули. Водночас офіс прем'єр-міністра Ефіопії Абія Ахмеда висловив співчуття тим, хто втратив своїх рідних і близьких.

"Канцелярія прем'єр-міністра від імені уряду і народу Ефіопії хотіла б висловити найглибші співчуття сім'ям загиблих сьогодні вранці на літаку Ethiopian Airlines Boeing 737, що виконував регулярний рейс у Найробі", - йдеться у Twitter очільника уряду Ефіопії.