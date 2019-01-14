 В Ефіопії розбився літак, 157 осіб загинули | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2019

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Новини

В Ефіопії розбився літак, 157 осіб загинули

Пасажирський Boeing 737, на борту якого перебувало 157 людей, зазнав катастрофи через шість хвилин після злету. За даними ЗМІ, ніхто не вижив.

Boeing 737 ефіопського перевізника

Boeing 737 ефіопського перевізника

Пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines, зазнав аварії у неділю, 10 березня, під час виконання рейсу з Аддіс-Абеби до столиці Кенії Найробі, інформує агенція AP. Як повідомляється у заяві перевізника, Boeing 737 розбився за 50 кілометрів на південь від столиці Ефіопії приблизно через шість хвилин після злету. 

Також у Ethiopian Airlines повідомили, що рятувальна операція триває. На борту літака перебували 149 пасажирів і вісім членів екіпажу. За даними державного телебачення, усі 157 осіб загинули. Водночас офіс прем'єр-міністра Ефіопії Абія Ахмеда висловив співчуття тим, хто втратив своїх рідних і близьких. 

"Канцелярія прем'єр-міністра від імені уряду і народу Ефіопії хотіла б висловити найглибші співчуття сім'ям загиблих сьогодні вранці на літаку Ethiopian Airlines Boeing 737, що виконував регулярний рейс у Найробі", - йдеться у Twitter очільника уряду Ефіопії.

 

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