В Ефіопії заявили про "схожі риси" двох авіакатастроф Boeing 737 MAX 8

Дані з "чорних скриньок" літака Boeing 737 MAX 8 , який 10 березня впав в Ефіопії, та аналогічного лайнера, який розбився в жовтні 2018 року в Індонезії, вказують на "схожі риси" цих двох авіакатастроф. Про це в неділю, 17 березня, заявила міністерка транспорту Ефіопії Дагмавіт Могес.

"Між рейсом 302 авіакомпанії Ethiopian Airlines та рейсом 610 індонезійської авіакомпанії Lion Air помічено чіткі схожі риси, які стануть предметом подальшого вивчення під час розслідування", - заявила журналістам Могес, цитує агентство AFP. За її словами, попередній звіт щодо авіакататсрофи літака Ethiopian Airlines буде оприлюднено за "30 днів". Міністерка також повідомила, що американські та ефіопські експерти отримали з "чорних скриньок" всю потрібну їм інформацію та підтвердили її достовірність.

Дефекти системи контролю за польотами

Тим часом американське видання Seattle Times повідомило 17 березня про кілька значних дефектів нової системи контролю за польотами (MCAS), яка застосовується на літаках сімейства Boeing 737 MAX. За даними видання, Boeing недооцінив потужності цієї системи. Речник авіабудівної компанії однак зазначив, що MCAS була сертифікована відповідно до вимог Федерального управління цивільної авіації США (FAA).

Нагадаємо, 10 березня внаслідок авіакатастрофи літака Ethiopian Airlines, що виконував рейс із Аддис-Абеби до столиці Кенії Найробі, загинули 157 осіб - громадяни 35 країн. Відомо, що літак був новий. Авіаперевізник отримав його в листопаді 2018 року. Відтоді лайнер налітав близько 1200 годин. Рейс здійснював досвідчений пілот, який працював у Ethiopian Airlines із 2010 року.

Експлуатацію літаків Boeing 737 MAX тимчасово призупинили в ЄС, а також у США, Китаї, Японії, Україні та багатьох інших країнах світу.