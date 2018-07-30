 В Естонії почали службу кібервійська | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2018

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Новини

В Естонії почали службу кібервійська

В естонській армії з'явився підрозділ, що відповідатиме за кібербезпеку країни. Він складається із 300 осіб і повноцінно запрацює у 2023 році.

В Естонії почали свою службу кібервійська

В Естонії почали свою службу кібервійська

DW.COM

Німецькі суспільно-правові ЗМІ ZDF і WDR зазнали кібератак на початку червня. Напади здійснили російські хакери з групи Sandworm, повідомило видання Der Spiegel. (27.07.2018)

Під час виборів до Європарламенту можуть відбутись кібератаки та використані фейкові новини для маніпулювання громадською думкою. Соціальні мережі мають активніше боротися з дезінформацією, зазначили в Єврокомісії. (01.08.2018)

В Естонії розпочав роботу підрозділ кіберкомандування, який повинен буде боротися із хакерськими атаками, спрямованими проти країни. Про це повідомила армія балтійської держави в середу, 1 серпня. "Естонія - це кібердержава. Ц е також означає, що ми повинні захищати наші кіберсистеми у цивільних і військових справах", - заявив міністр Юрі Луїк, додавши, що сучасна звичайна війна має також і віртуальний вимір.

Новий підрозділ складається із 300 осіб і запрацює повноцінно у 2023 році, повідомляє інформагенція dpa. У 2007 році під час кризи, викликаної перенесенням пам'ятника радянських содатам у Таллінні, Естонія стала жертвою масової хакерської атаки. Країна, яка є одним із лідерів дігіталізації і нині має один з найкращих "електронних урядів" у Європі, вжила заходів для посилення безпеки. З 2008 року в Таллінні розташовано Кооперативний центр кібероборони НАТО.

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