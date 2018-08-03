 В Еквадорі перекинувся автобус: щонайменше 23 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2018

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Новини

В Еквадорі перекинувся автобус: щонайменше 23 загиблих

У результаті аварії автобуса неподалік столиці Еквадору Кіто загинуло щонайменше 23 особи, ще 14 людей травмовано, кажуть представники місцевої влади.

Аварія автобуса у Еквадорі (архівне фото)

Аварія автобуса у Еквадорі (архівне фото)

Аварія міжміського автобуса поблизу столиці Еквадору, міста Кіто, призвела до загибелі 23 людей, ще 14 осіб отримали травми. Інцидент стався в ніч на вівторок, 14 серпня, коли автобус, котрий їхав у місто Кіто, перекинувся на шосе після зіткнення з іншим транспортним засобом, передає інформагенція AP, що посилається на дані місцевої влади.

За словами місцевих чиновників, серед загиблих є громадяни Венесуели та Колумбії. В Еквадорі регулярно відбуваються смертельні ДТП за участю автобусів. Два дні тому, 12 серпня, внаслідок схожої аварії загинуло 12 вболівальників одного з місцевих клубів, ще 30 інших осіб було травмовано.

Загалом в Еквадорі щодня на дорогах гине в середньому семеро людей, ще 80 осіб отримують поранення. Причиною більшості аварії місцева влада називає людський фактор, передає інформагенція AFP.

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