В Гонконгу вперше за останні три тижні знову стались сутички

В Гонконгу під час протестів у неділю, 15 грудня, вперше за останні три тижні стались сутички. Демонстрації відбулись у різних містах району. Групи мітингарів із закритими масками обличчями пройшлись по кількох торговельних центрах, скандуючи "Боротьба за свободу" та "Поверніть нам справедливість", передає агенція Reuters.

Поліція повідомила, що у деяких місцях протестувальники били вітрини, пошкодили кілька магазинів та ресторанів, а також підірвали димову бомбу. У відповідь правоохоронці застосувували проти демонстрантів перцевий спрей, а також затримували протестувальників. Як повідомила агенція AFP, зокрема, було затримано кілька підлітків.

Одночасно у місті відбувся проурядовий мітинг, на який вийшли близько тисячі людей. Вони засудили насильство під час протестів. Тим часом глава уряду Гонконгу Керрі Лам перебуває в Пекіні, де на 16 грудня запланована її зустріч з главою КНР Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, в Гонконгу вже упродовж місяців тривають протести, які почалися через плани адміністрації ухвалити закон про екстрадицію правопорушників до материкового Китаю на запит Пекіна. Однак навіть відмова місцевої влади від цих планів не призвела до припинення демонстрацій, частина з яких переростала у силове протистояння з правоохоронцями. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" був закріплений під час передачі колишньої британської колонії КНР в 1997 році. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, які не діють у материковому Китаї. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд в Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав, зокрема свободи думки та преси.