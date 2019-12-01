 В Гонконгу вперше за останні три тижні знову стались сутички | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2019

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Новини

В Гонконгу вперше за останні три тижні знову стались сутички

Протестувальники трощили магазини та ресторани, а правоохоронці застосовували проти них перцевий спрей. Водночас у місті відбулась проурядова демонстрація.

Під час протестів в Гонконгу (архівне фото)

Під час протестів в Гонконгу (архівне фото)

В Гонконгу під час протестів у неділю, 15 грудня, вперше за останні три тижні стались сутички. Демонстрації відбулись у різних містах району. Групи мітингарів із закритими масками обличчями пройшлись по кількох торговельних центрах, скандуючи "Боротьба за свободу" та "Поверніть нам справедливість", передає агенція Reuters.

Поліція повідомила, що у деяких місцях протестувальники били вітрини, пошкодили кілька магазинів та ресторанів, а також підірвали димову бомбу. У відповідь правоохоронці застосувували проти демонстрантів перцевий спрей, а також затримували протестувальників. Як повідомила агенція AFP, зокрема, було затримано кілька підлітків.

Одночасно у місті відбувся проурядовий мітинг, на який вийшли близько тисячі людей. Вони засудили насильство під час протестів. Тим часом глава уряду Гонконгу Керрі Лам перебуває в Пекіні, де на 16 грудня запланована її зустріч з главою КНР Сі Цзіньпіном.

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Дональд Трамп підписав закон про підтримку демократії у Гонконгу. Документ передбачає звіти Держдепу перед Конгресом щодо ситуації в Гонконгу. (28.11.2019)

Через півроку після початку демонстрацій у Гонконгу проходить найбільша за останні тижні акція протесту. Десятки тисяч людей беруть участь у протестному марші, який був узгоджений з місцевою владою. (08.12.2019)

Нагадаємо, в Гонконгу вже упродовж місяців тривають протести, які почалися через плани адміністрації ухвалити закон про екстрадицію правопорушників до материкового Китаю на запит Пекіна. Однак навіть відмова місцевої влади від цих планів не призвела до припинення демонстрацій, частина з яких переростала у силове протистояння з правоохоронцями. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" був закріплений під час передачі колишньої британської колонії КНР в 1997 році. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, які не діють у материковому Китаї. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд в Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав, зокрема свободи думки та преси.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

Колір протесту

Протести "жовтих жилетів" у Франції стали не першими і не єдиними, де учасники об'єдналися під тим чи іншим кольором. У фотогалереї DW приклади інших кольорових протестів останніх років. (15.12.2018)  

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