 В Болівії затримали італійського екс-ліворадикального екстреміста Баттісті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.01.2019

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Новини

В Болівії затримали італійського екс-ліворадикального екстреміста Баттісті

Засуджений в Італії до довічного ув'язнення за чотири вбивства італієць Чезаре Баттісті був затриманий у Болівії. Найближчим часом його екстрадують до Рима.

Чезаре Баттісті десятиліттями переховувався від правосуддя

Чезаре Баттісті десятиліттями переховувався від правосуддя

В Болівії затримали італійця Чезаре Баттісті, який на батьківщині був засуджений до довічного ув'язнення за чотири вбивства. В Італії його називають колишнім ліворадикальним терористом, який протягом десятиліть був утікачем.

За даними італійської газети "Corriere de la Sera", 64-річний італієць був затриманий пізно ввечері у суботу, 12 січня. Він носив фальшиву бороду та був заарештований спеціальною командою Інтерполу, пише видання.

Фото, за якими шукали втікача

Фото, за якими шукали втікача

Найближчим часом його мають екстрадувати до Італії. "Чезаре Баттісті буде протягом кількох годин повернений до Італії. Політ буде з Санта-Круса напряму до Рима", - повідомив на своїй сторінці у Facebook прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні подякував за арешт "злочинця, який не заслуговує приємного життя на пляжі і який повинен провести решту днів у в'язниці".

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Чезаре Баттісті був лідером ліворадикального угруповання "Збройні пролетарі - за комунізм", яке в Італії визнане терористичним. У 1993 році він був заочно засуджений в Італії до довічного ув'язнення за чотири вбивства, вчинених угрупованням у 1977-1979 роках . Баттісті визнав своє членство в угрупованні, але заперечував звинувачення у вбивствах.

У 90-х роках він мешкав у Франції. Коли президент Ніколя Саркозі у 2004 році намагався видати його Італії, Баттісті втік до Бразилії. Там він жив доки у 2007 році не був заарештований в Ріо-де-Жанейро. Кілька років він провів у в'язниці, але тодішній президент Бразилії Лула да Сілва відхилив прохання Італії про його екстрадицію. Втім новообраний президент Бразилії Жаір Болсонару ще до виборів обіцяв Італії екстрадицію Баттісті. Ордер на арешт італійця був виданий в Бразилії в середині грудня минулого року.

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