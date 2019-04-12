В Афганістані загинули двоє американських військових

Двоє американських солдатів були вбиті у Афганістані у середу, 26 червня, повідомили в місії НАТО "Рішуча підтримка" (Resolute Support). Поки не вказується, де і за яких обставин загинули військові. Жодне з екстремістських чи терористичних угруповань поки не взяло на себе відповідальність за вбивство. Раніше відповідальність за напади на іноземних військових здебільшого брав на себе радикальний ісламістський рух "Талібан".

"Відповідно до політики міністерства оборони США, імена військовослужбовців не розголошуються упродовж 24 годин після інформування їхніх найближчих родичів", - йдеться у повідомленні місії НАТО, цитує агентство AFP.

Таким чином, кількість американських військових, які загинули в Афганістані з початку цього року, зросла до дев'яти. У 2018 році в цій країні були вбиті 12 солдатів США.

Напередодні Кабул з неанонсованим візитом відвідав держсекретар США Майка Помпео. Він висловив сподівання, що Вашингтону вдасться до 1 вересня домовитися про мирну угоду з "Талібаном". Ця угода поклала б край війні в Афганістані, яка триває понад 17 років.

Новий раунд переговорів представників США і "Талібану" запланований на 29 червня у столиці Катару Досі. "Талібан" відкидає переговори із афганським урядом, вважаючи йго маріонеткою західних держав.

На даний час в Афганістані перебувають близько 14 тисяч американських військовослужбовців. Більшість з них займаються підготовкою і консультуванням афганських військових. Президент США Дональд Трамп раніше заявляв про намір скоротити контингент. Починаючи з 2001 року, в Афганістані загинули близько 2300 американських військових, а понад 20 тисяч були поранені.