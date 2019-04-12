 В Афганістані загинули двоє американських військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2019

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Новини

В Афганістані загинули двоє американських військових

У місії НАТО в Афганістані повідомили про загибель двох американських військовослужбовців. Кількість загиблих солдатів США у цій країні в 2019 році зросла до дев'яти осіб.

Цього року в Афганістані загинули вже дев'ятеро американських військових

Цього року в Афганістані загинули вже дев'ятеро американських військових

Двоє американських солдатів були вбиті у Афганістані у середу, 26 червня, повідомили в місії НАТО "Рішуча підтримка" (Resolute Support). Поки не вказується, де і за яких обставин загинули військові. Жодне з екстремістських чи терористичних угруповань поки не взяло на себе відповідальність за вбивство. Раніше відповідальність за напади на іноземних військових здебільшого брав на себе радикальний ісламістський рух "Талібан".

"Відповідно до політики міністерства оборони США, імена військовослужбовців не розголошуються упродовж 24 годин після інформування їхніх найближчих родичів", - йдеться у повідомленні місії НАТО, цитує агентство AFP.

DW.COM

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення вивести з Афганістану істотну частину дислокованих там військ. Імовірно, чисельність американських військових скоротиться вдвічі. (21.12.2018)

Упродовж першого кварталу 2019 року в Афганістані внаслідок військових операцій урядових сил та їхніх союзників загинуло більше мирних жителів, ніж від нападів бойовиків руху "Талібан" та ісламістів, наголошують у ООН. (24.04.2019)

Спецпредставник США та таліби обговорили виведення іноземних військ з Афганістану та припинення вогню. "Талібан" обіцяє не допустити в Афганістан "Аль-Каїду" та "Ісламську державу". (26.01.2019)

Таким чином, кількість американських військових, які загинули в Афганістані з початку цього року, зросла до дев'яти. У 2018 році в цій країні були вбиті 12 солдатів США.

Напередодні Кабул з неанонсованим візитом відвідав держсекретар США Майка Помпео. Він висловив сподівання, що Вашингтону вдасться до 1 вересня домовитися про мирну угоду з "Талібаном". Ця угода поклала б край війні в Афганістані, яка триває понад 17 років.

Новий раунд переговорів представників США і "Талібану" запланований на 29 червня у столиці Катару Досі. "Талібан" відкидає переговори із афганським урядом, вважаючи йго маріонеткою західних держав. 

На даний час в Афганістані перебувають близько 14 тисяч американських військовослужбовців. Більшість з них займаються підготовкою і консультуванням афганських військових. Президент США Дональд Трамп раніше заявляв про намір скоротити контингент. Починаючи з 2001 року, в Афганістані загинули близько 2300 американських військових, а понад 20 тисяч були поранені.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

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