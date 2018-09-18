 В Армянську скасували режим надзвичайної ситуації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2018

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Новини

В Армянську скасували режим надзвичайної ситуації

У кримському Армянську скасували режим надзвичайної ситуації. Останніми днями там не зафіксоване перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі. Евакуйовані з міста діти повернуться назад найближчими днями.

Евакуація дітей з Армянська (4 вересня 2018 року)

Евакуація дітей з Армянська (4 вересня 2018 року)

В Армянську та навколишніх селах на півночі анексованого Росією Криму в неділю, 23 вересня, скасували режим надзвичайної ситуації, інформує агенція "Інтерфакс". Режим був запроваджений 14 вересня через забруднення повітря шкідливими викидами "Кримського титану".

DW.COM

Чому евакуація дітей з Армянська була правильною, але говорити про катастрофу рано? DW поговорила з німецьким хіміком про причини забруднення повітря на півдні Херсонської області та в Криму. (07.09.2018)

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"Голова адміністрації" Армянська Василь Теліженко повідомив, що за останній тиждень перевищень концентрації шкідливих забруднюючих речовин не було.  Дітей, яких евакуювали з Армянська через забруднення повітря, почнуть повертати до міста 24-25 вересня.

Нагадаємо, що забруднення повітря в Армянську і прилеглих селах сталось через викиди з заводу "Кримський титан", де працевлаштовано п’ять тисяч осіб. Від 24 серпня мешканці кримського міста стали масово нарікати в соцмережах на жовтий наліт, схожий на іржу, який вкрив деталі автомобілів, огорожі, газові колонки, ключі, посуд та прикраси з металу. Крім того, листя на деревах пожовкло і почало передчасно опадати.

4 вересня влада анексованого Криму оголосила про перевищення допустимих норм сірчистого ангідриду на півночі півострова. Через це було вирішено зупинити на два тижні роботу "Кримського титану".

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Армянськ після отруйних викидів: люди досі скаржаться на здоров’я (20.09.2018)

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Армянськ після отруйних викидів: люди досі скаржаться на здоров’я (20.09.2018)  

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