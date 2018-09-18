В Армянську скасували режим надзвичайної ситуації

В Армянську та навколишніх селах на півночі анексованого Росією Криму в неділю, 23 вересня, скасували режим надзвичайної ситуації, інформує агенція "Інтерфакс". Режим був запроваджений 14 вересня через забруднення повітря шкідливими викидами "Кримського титану".

"Голова адміністрації" Армянська Василь Теліженко повідомив, що за останній тиждень перевищень концентрації шкідливих забруднюючих речовин не було. Дітей, яких евакуювали з Армянська через забруднення повітря, почнуть повертати до міста 24-25 вересня.

Нагадаємо, що забруднення повітря в Армянську і прилеглих селах сталось через викиди з заводу "Кримський титан", де працевлаштовано п’ять тисяч осіб. Від 24 серпня мешканці кримського міста стали масово нарікати в соцмережах на жовтий наліт, схожий на іржу, який вкрив деталі автомобілів, огорожі, газові колонки, ключі, посуд та прикраси з металу. Крім того, листя на деревах пожовкло і почало передчасно опадати.

4 вересня влада анексованого Криму оголосила про перевищення допустимих норм сірчистого ангідриду на півночі півострова. Через це було вирішено зупинити на два тижні роботу "Кримського титану".