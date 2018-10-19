 В Армянську почали запускати хімічний завод ″Кримський титан″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2018

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Новини

В Армянську почали запускати хімічний завод "Кримський титан"

Завод "Кримський титан", через шкідливі викиди з якого в Армянську було запроваджено надзвичайний стан, починає відновлювати свою роботу.

Хімічний завод починає відновлювати свою роботу

Хімічний завод починає відновлювати свою роботу

Хімічний завод з виробництва діоксиду титану "Кримський титан", через викиди з якого у вересні в місті Армянську у Криму було запроваджено надзвичайний стан, отримав дозвіл на відновлення роботи. "Співробітники Росприроднагляду 20 жовтня ухвалили участь в процедурі початку запуску обладнання заводу "Титанові інвестиції" (російська компанія, в яку був перереєстрований завод після анексії Криму Росією - Ред.)", - повідомило кримське управління відомства в понеділок, 22 жовтня.

Після того, як в Армянську було зафіксоване серйозне забруднення повітря, завод гасив свої печі протягом п'яти днів. Процес запуску підприємства на повну потужність також триватиме близько тижня.

Раніше "Кримський титан" підготував "дорожню карту" з ліквідації накопиченого екологічного збитку і реконструкції потужностей, яка спрямована на мінімізацію негативного впливу на навколишнє середовище.

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Де-факто влада анексованого Криму оголосила в Армянську надзвичайну ситуацію через забруднення повітря викидами заводу "Кримський титан" і подовжила шкільні канікули. Скарги на здоров'я місцевих мешканців не вщухають. (16.09.2018)

У кримському Армянську скасували режим надзвичайної ситуації. Останніми днями там не зафіксоване перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі. Евакуйовані з міста діти повернуться назад найближчими днями. (23.09.2018)

Як повідомлялося, 24 серпня мешканці міста Армянськ у Криму стали масово нарікати у соцмережах на жовтий наліт, схожий на іржу, який вкрив деталі автомобілів, огорожі, газові колонки, ключі, посуд та прикраси з металу. Дехто з мешканців міста повідомляв про висипи і блювоту в дітей, а також біль у горлі.

Забруднення повітря сталось через викиди з заводу "Кримський титан", де працевлаштовано п'ять тисяч осіб. 4 вересня "влада" анексованого Криму оголосила про перевищення допустимих норм сірчистого ангідриду на півночі півострова, через що роботу хімзаводу було вирішено призупинити на два тижні. 14 вересня у місті було запроваджено надзвичайний стан, який діяв до 23 вересня.

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