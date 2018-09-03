В Аргентині через економічну кризу скорочують кількість міністерств

Президент Аргентини Маурісіо Макрі у понеділок, 3 вересня, оголосив про пакет заходів, покликаних зупинити чергову економічну кризу в країні. Серед них - нові податки на експорт та скорочення кількості міністерств. Щонайменше п'ять міністерств злиються з іншими державними органами.

"Щоби почати будувати країну, яку ми хочемо, нам треба відкоригувати наше сальдо платіжного балансу у державі, яка витрачає більше, ніж отримує", - заявив Макрі у телезверненні. Він також оголосив, що виділить більше економічної та харчової допомоги для аргентинців, які страждають від бідності та інфляції - вона сягнула цього року 30 відсотків. Нові податки президент назвав "дуже поганими", але пояснив, що йдеться про надзвичайну ситуацію.

Минулими тижнями в Аргентині посилилась валютна криза, яка змусила уряд звернутися до Міжнародного валютного фонду (МВФ) з проханням раніше за домовлений термін виділити кредит у рамках схваленої раніше програми обсягом у 50 мільярдів доларів. Курс націаональної валюти песо стрімко падає. Якщо 31 серпня один долар США коштував 37,4 песо, то після телезвернення Макрі аргентинська валюта втратила ще 4 відсотки вартості. Новий курс - 39 песо за 1 долар США.

Нагадаємо, що раніше Аргентина уже пережила глибоку економічну кризу, відому як "Велика аргентинська депресія". Вона вразила країну у 1998 році і тривала щонайменше до 2003-го.