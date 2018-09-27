В Амстердамі затримали підозрюваних у справі про теракти в Парижі

В Амстердамі затримали двох чоловіків у справі про теракти в Парижі у 2015 році, в результаті яких загинули 130 осіб, повідомила у п'ятницю, 15 березня, нідерландська поліція. Підозрювані, ймовірно, передали зброю виконавцям терактів в концертному залі Bataclan, кількох барах і ресторанах на околицях Парижа і біля стадіону Stade de France, повідомила прокуратура в Амстердамі.

Чоловіки віком 29 і 31 рік були затримані ще 12 березня. Поліція провела обшуки в їхніх квартирах і конфіскувала комп'ютери, документи і мобільні телефони.

В ході терактів в Парижі терористи використовували автоматичну зброю, зокрема автомат АК-47 та вибухівку. Деякі з ймовірних виконавців в жовтні 2015 року їздили в Нідерланди, щоб забрати цю зброю, відзначили в прокуратурі. Поліція вийшла на слід ймовірних посібників терористів в ході розслідування, що проводилося міжнародною бригадою нідерландських, бельгійських і французьких слідчих. Загалом у цій справі розшукується 15 підозрюваних.

29-річний підозрюваний у даний час перебуває в слідчому ізоляторі в Роттердамі. Інший затриманий 15 березня був тимчасово звільнений з-під варти за станом здоров'я.

Внаслідок низки терактів, скоєних у Парижі бойовиками терористичного угрупування "Ісламська держава" 13 листопада 2015 року, - кількох вибухів біля стадіону Stade de France, захоплення заручників в концертному залі Bataclan і стрілянини в кафе і ресторанах - загинули 130 осіб, понад 350 дістали поранень.

Дивитись відео 02:43 Поділитись Рік після атак на Париж: спогади того, хто вижив (11.11.2016) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2SXPe Рік після атак на Париж: спогади того, хто вижив (11.11.2016)