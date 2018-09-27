 В Амстердамі затримали підозрюваних у справі про теракти в Парижі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

В Амстердамі затримали підозрюваних у справі про теракти в Парижі

Затримані чоловіки могли передавати зброю виконавцям терактів, внаслідок яких загинуло 130 людей. Один з підозрюваних тимчасово звільнений через стан здоров'я.

Нідерландська поліція затримала двох підозрюваних у справі про теракти в Парижі

Нідерландська поліція затримала двох підозрюваних у справі про теракти в Парижі

В Амстердамі затримали двох чоловіків у справі про теракти в Парижі у 2015 році, в результаті яких загинули 130 осіб, повідомила у п'ятницю, 15 березня, нідерландська поліція. Підозрювані, ймовірно, передали зброю виконавцям терактів в концертному залі Bataclan, кількох барах і ресторанах на околицях Парижа і біля стадіону Stade de France, повідомила прокуратура в Амстердамі.

Чоловіки віком 29 і 31 рік були затримані ще 12 березня. Поліція провела обшуки в їхніх квартирах і конфіскувала комп'ютери, документи і мобільні телефони.

DW.COM

Правоохоронці Бельгії, які розслідують скоєні вихідцями з цієї країни теракти у Парижі в листопаді 2015 року, ідентифікували особу одного з ключових поплічників затриманого Салаха Абдеслама. (21.03.2016)

13 листопада 2015 року Париж охопила серія терористичних нападів, внаслідок яких загинули 130 осіб. Більшість із них - у концертному залі Bataclan. DW реконструює трагічні події річної давнини. (12.11.2016)

В ході терактів в Парижі терористи використовували автоматичну зброю, зокрема автомат АК-47 та вибухівку. Деякі з ймовірних виконавців в жовтні 2015 року їздили в Нідерланди, щоб забрати цю зброю, відзначили в прокуратурі. Поліція вийшла на слід ймовірних посібників терористів в ході розслідування, що проводилося міжнародною бригадою нідерландських, бельгійських і французьких слідчих. Загалом у цій справі розшукується 15 підозрюваних.

29-річний підозрюваний у даний час перебуває в слідчому ізоляторі в Роттердамі. Інший затриманий 15 березня був тимчасово звільнений з-під варти за станом здоров'я.

Внаслідок низки терактів, скоєних у Парижі бойовиками терористичного угрупування "Ісламська держава" 13 листопада 2015 року, - кількох вибухів біля стадіону Stade de France, захоплення заручників в концертному залі Bataclan і стрілянини в кафе і ресторанах - загинули 130 осіб, понад 350 дістали поранень.

Дивитись відео 02:43

Рік після атак на Париж: спогади того, хто вижив (11.11.2016)

  • Peace for Paris, Eiffel Tower peace sign by Jean Jullien

    Реакції на теракти в Парижі: Малюнки солідарності

    #PeaceForParis - Мир Парижу

    Ейфелева вежа як символ миру: малюнок Жана Жульєна чи не найбiльше поширюється соцiальними мережами та навiть вийшов за їхнi межi. Його друкують на футболках, малюють на тiлi та стiнах будинкiв.

  • Screenshot Twitter Joann Sfar

    Реакції на теракти в Парижі: Малюнки солідарності

    Хай живе "savoir-vivre"! Життєлюбність парижан

    Жоанн Сфар, один з найвідоміших паризьких художників коміксів, миттєво відреагував на теракти у місті в своєму Іnstagram (https.://instagram.com/joannsfar/). Його хештег наголошує на життєлюбності парижан. #Parisisaboutlife.

  • #JeSuisParis dessin

    Реакції на теракти в Парижі: Малюнки солідарності

    Париже, не дай їм себе здолати!

    ... пише карикатурист #Baudry з Парижа,перетворюючи французьку столицю на кривавий басейн, розділений навпіл Сеною. Цей малюнок - ще й виклик. Митець назвав його "Лють Парижа".

  • #JeSuisParis dessin

    Реакції на теракти в Парижі: Малюнки солідарності

    Закривавлений національний прапор

    Цей малюнок карикатуриста Карлоса Латуффа теж швидко розійшовся мережами під хештегом #JeSuisParis. Французький триколор тут слугує саваном, який покриває тіла жертв і розтікається кров'ю.

  • #JeSuisParis dessin

    Реакції на теракти в Парижі: Малюнки солідарності

    Розтерзання Ейфелевої вежі

    Найвідоміша принада Парижа з’являється й на малюнку @MarianKamensky. Тут проглядається сюжет "Чарівної лампи Алладіна". Але тут "ІД" випускає джина з пляшки. Злий дух тримає вежу мертвою хваткою, приставивши до неї ножа.

  • #JeSuisParis dessin

    Реакції на теракти в Парижі: Малюнки солідарності

    Символи скорботи

    Митець Chaunu на своєму малюнку показує те, як об’єдналась країна в скорботі на тлі сумного та драматичного місячного сяйва. На голові у жінки Фрігійський ковпак - символ повстання під час Французької революції.

  • #JeSuisParis dessin

    Реакції на теракти в Парижі: Малюнки солідарності

    Це не може стати кінцем свободи!

    На малюнку @Elinoux - Маріанна - символ Французької республіки, яку увічнив на своїй картині "Свобода, що веде народ" художник Ежен Делакруа. На малюнку мисткині Маріанна у сльозах. Це також нагадування про боротьбу в історії французької нації.

  • #JeSuisParis dessin

    Реакції на теракти в Парижі: Малюнки солідарності

    Малюнок як вияв скорботи

    @BryanSaintpaul оприлюднив цей малюнок у низці соціальних мереж та під різними хештегами. На ньому митець показує хаос та заплутаність подій. В центрі малюнку Ейфелева вежа сколихнулась від вибуху.

  • #JeSuisParis dessin

    Реакції на теракти в Парижі: Малюнки солідарності

    Міжнародна солідарність

    Під хештегом #Marseilleendeuil південнофранцузьке портове місто Марсель теж долучається до жалоби. У Марселі, як відомо, значна частина населення - вихідці з арабських країн. Митець @Pierromensa назвав свій малюнок "La Bonne Mère Pense à Paris" - "Бабуся думає про Париж".

    Автор: Сабіне Ельзе, Дмитро Каневський


DW.COM

Реакції на теракти в Парижі: Малюнки солідарності

"Я Париж" - саме пiд таким хештегом люди у свiтi висловлюють солiдарнiсть з парижанами та пiдтримують дух опору тероризму. Малюнки швидко ширяться соцiальними мережами. (16.11.2015)  

Аудіо й відео до теми

Рік після атак на Париж: спогади того, хто вижив (11.11.2016)  

Також за темою

Niederlande Polizei

В Нідерландах заарештували сімох осіб за підозрою в підготовці нападів 27.09.2018

Затримана група осіб планувала великий напад із застосуванням вогнепальної зброї і вибухівки, заявили у поліції Нідерландів. Декотрі з цих людей намагалися раніше виїхати за кордон воювати на боці ІД.

Iran Anschlag

Подвійний теракт у Тегерані: затримали п'ятьох підозрюваних 07.06.2017

Кількість загиблих у подвійному теракті зросла до 13 осіб. Нападники були громадянами Ірану, які долучилися до "Ісламської держави", повідомив голова Національної ради безпеки країни.

Spanien Razzia gegen Islamisten in Barcelona

В Іспанії та Австрії затримали підозрюваних у тероризмі 25.04.2017

В Австрії та Іспанії пройшли спецоперації у ходя яких затримали підозрюваних у тероризмі. У Барселоні, за даними поліції, виявили контактних осіб виконавців терактів в аеропорту та метро Брюсселя.

Реклама

Докладно

Symbolbild Christentum Judentum Islam (picture alliance /Godong/Robert Harding)

Жодних подвійних стандартів, коли йдеться про тероризм

Ненависть на тлі ісламофобії має такі ж смертельні наслідки, як і ісламізм, вважає головна редакторка DW Інес Поль.  

Ukraine Währung Geld (romantiche/Fotolia)

Що відбувається з гривнею перед виборами? (відео)

Нацбанк запевняє, що "курс гривні визначається ринком" і ніхто його "спеціально не утримує". Чи справді це так?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  