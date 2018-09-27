В Амстердамі затримали підозрюваних у справі про теракти в Парижі

В Амстердамі затримали двох чоловіків у справі про теракти в Парижі у 2015 році, в результаті яких загинули 130 осіб, повідомила у п'ятницю, 15 березня, нідерландська поліція. Підозрювані, ймовірно, передали зброю виконавцям терактів в концертному залі Bataclan, кількох барах і ресторанах на околицях Парижа і біля стадіону Stade de France, повідомила прокуратура в Амстердамі.
Чоловіки віком 29 і 31 рік були затримані ще 12 березня. Поліція провела обшуки в їхніх квартирах і конфіскувала комп'ютери, документи і мобільні телефони.
В ході терактів в Парижі терористи використовували автоматичну зброю, зокрема автомат АК-47 та вибухівку. Деякі з ймовірних виконавців в жовтні 2015 року їздили в Нідерланди, щоб забрати цю зброю, відзначили в прокуратурі. Поліція вийшла на слід ймовірних посібників терористів в ході розслідування, що проводилося міжнародною бригадою нідерландських, бельгійських і французьких слідчих. Загалом у цій справі розшукується 15 підозрюваних.
29-річний підозрюваний у даний час перебуває в слідчому ізоляторі в Роттердамі. Інший затриманий 15 березня був тимчасово звільнений з-під варти за станом здоров'я.
Внаслідок низки терактів, скоєних у Парижі бойовиками терористичного угрупування "Ісламська держава" 13 листопада 2015 року, - кількох вибухів біля стадіону Stade de France, захоплення заручників в концертному залі Bataclan і стрілянини в кафе і ресторанах - загинули 130 осіб, понад 350 дістали поранень.
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Реакції на теракти в Парижі: Малюнки солідарності
#PeaceForParis - Мир Парижу
Ейфелева вежа як символ миру: малюнок Жана Жульєна чи не найбiльше поширюється соцiальними мережами та навiть вийшов за їхнi межi. Його друкують на футболках, малюють на тiлi та стiнах будинкiв.
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Реакції на теракти в Парижі: Малюнки солідарності
Хай живе "savoir-vivre"! Життєлюбність парижан
Жоанн Сфар, один з найвідоміших паризьких художників коміксів, миттєво відреагував на теракти у місті в своєму Іnstagram (https.://instagram.com/joannsfar/). Його хештег наголошує на життєлюбності парижан. #Parisisaboutlife.
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Реакції на теракти в Парижі: Малюнки солідарності
Париже, не дай їм себе здолати!
... пише карикатурист #Baudry з Парижа,перетворюючи французьку столицю на кривавий басейн, розділений навпіл Сеною. Цей малюнок - ще й виклик. Митець назвав його "Лють Парижа".
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Реакції на теракти в Парижі: Малюнки солідарності
Закривавлений національний прапор
Цей малюнок карикатуриста Карлоса Латуффа теж швидко розійшовся мережами під хештегом #JeSuisParis. Французький триколор тут слугує саваном, який покриває тіла жертв і розтікається кров'ю.
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Реакції на теракти в Парижі: Малюнки солідарності
Розтерзання Ейфелевої вежі
Найвідоміша принада Парижа з’являється й на малюнку @MarianKamensky. Тут проглядається сюжет "Чарівної лампи Алладіна". Але тут "ІД" випускає джина з пляшки. Злий дух тримає вежу мертвою хваткою, приставивши до неї ножа.
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Реакції на теракти в Парижі: Малюнки солідарності
Символи скорботи
Митець Chaunu на своєму малюнку показує те, як об’єдналась країна в скорботі на тлі сумного та драматичного місячного сяйва. На голові у жінки Фрігійський ковпак - символ повстання під час Французької революції.
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Реакції на теракти в Парижі: Малюнки солідарності
Це не може стати кінцем свободи!
На малюнку @Elinoux - Маріанна - символ Французької республіки, яку увічнив на своїй картині "Свобода, що веде народ" художник Ежен Делакруа. На малюнку мисткині Маріанна у сльозах. Це також нагадування про боротьбу в історії французької нації.
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Реакції на теракти в Парижі: Малюнки солідарності
Малюнок як вияв скорботи
@BryanSaintpaul оприлюднив цей малюнок у низці соціальних мереж та під різними хештегами. На ньому митець показує хаос та заплутаність подій. В центрі малюнку Ейфелева вежа сколихнулась від вибуху.
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Реакції на теракти в Парижі: Малюнки солідарності
Міжнародна солідарність
Під хештегом #Marseilleendeuil південнофранцузьке портове місто Марсель теж долучається до жалоби. У Марселі, як відомо, значна частина населення - вихідці з арабських країн. Митець @Pierromensa назвав свій малюнок "La Bonne Mère Pense à Paris" - "Бабуся думає про Париж".
Автор: Сабіне Ельзе, Дмитро Каневський