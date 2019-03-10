В Алжирі тривають протести проти президента Абдельазіза Бутефліки

В Алжирі тривають масові протести проти чинного президента Абдельазіза Бутефліки. У вівторок, 12 березня, тисячі людей знову вийшли на вулиці. Вони не згодні з рішенням Бутефліки відкласти на невизначений термін чергові президентські вибори, які мали відбутися 18 квітня, і вимагають відставки президента.

Протестні акції тривають у столиці країни - місті Алжир, а також у містах Скікда, Бордж-Бу-Аррерідж, Беджая й Орані, передає інформагенція dpa.

Оглядачі називають рішення Бутефліки відкласти вибори порушенням конституції. "У конституції немає статті, яка могла б виправдати довше утримання влади. Як можна побудувати нову республіку, якщо почати з порушення конституції?" - цитує dpa Рашида Уаіссу, професора політології з університету Марбурга в Німеччині.

Особливо активно протестують студенти

Найбільші протести в Алжирі за 20 років

На тлі масових протестів Бутефліка 11 березня відмовився від участі у президентських виборах.

При цьому чергові президентські вибори, які мали відбутися 18 квітня, вирішено відкласти на невизначений термін. Вони відбудуться після "національної конференції", оголосив Бутефліка. Завдання конференції - реформувати політичну систему країни й до кінця року розробити проект нової конституції.

Останніми тижнями алжирці масово протестували проти балотування Бутефліки на п'ятий президентський термін. Це - найбільші протести в Алжирі за останні 20 років.

Чинний президент очолює Алжир 20 років. Він чотири рази обирався на цю посаду. 82-річний політик прикутий до інвалідного візка, відколи пережив інсульт у 2013-му. Після того Бутефліка рідко з'являється на публіці.

Багато алжирців вважають, що поганий стан здоров'я не дозволяє президенту керувати країною. Критики називають Бутефліку маріонеткою в руках військових, сімейних кланів і впливових представників великого бізнесу.