 В Алжирі тривають протести проти президента Абдельазіза Бутефліки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

В Алжирі тривають протести проти президента Абдельазіза Бутефліки

Тисячі алжирців вийшли на вулиці, щоб висловити незгоду з рішенням чинного президента Абдельазіза Бутефліки відкласти вибори.

протести в Алжирі

Люди протестують у столиці - Алжирі - й інших містах країни

В Алжирі тривають масові протести проти чинного президента Абдельазіза Бутефліки. У вівторок, 12 березня, тисячі людей знову вийшли на вулиці. Вони не згодні з рішенням Бутефліки відкласти на невизначений термін чергові президентські вибори, які мали відбутися 18 квітня, і вимагають відставки президента.

Протестні акції тривають у столиці країни - місті Алжир, а також у містах Скікда, Бордж-Бу-Аррерідж, Беджая й Орані, передає інформагенція dpa.

Оглядачі називають рішення Бутефліки відкласти вибори порушенням конституції. "У конституції немає статті, яка могла б виправдати довше утримання влади. Як можна побудувати нову республіку, якщо почати з порушення конституції?" - цитує dpa Рашида Уаіссу, професора політології з університету Марбурга в Німеччині.

студенти в Алжирі протестують проти президента Бутефліки

Особливо активно протестують студенти

Найбільші протести в Алжирі за 20 років

На тлі масових протестів Бутефліка 11 березня відмовився від участі у президентських виборах.

При цьому чергові президентські вибори, які мали відбутися 18 квітня, вирішено відкласти на невизначений термін. Вони відбудуться після "національної конференції", оголосив Бутефліка. Завдання конференції - реформувати політичну систему країни й до кінця року розробити проект нової конституції.

Останніми тижнями алжирці масово протестували проти балотування Бутефліки на п'ятий президентський термін. Це - найбільші протести в Алжирі за останні 20 років.

Чинний президент очолює Алжир 20 років. Він чотири рази обирався на цю посаду. 82-річний політик прикутий до інвалідного візка, відколи пережив інсульт у 2013-му. Після того Бутефліка рідко з'являється на публіці.

Багато алжирців вважають, що поганий стан здоров'я не дозволяє президенту керувати країною. Критики називають Бутефліку маріонеткою в руках військових, сімейних кланів і впливових представників великого бізнесу.

DW.COM

Президент Алжиру Бутефліка не піде на п'ятий термін, вибори переносять

На тлі протестів президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка вирішив не балотуватися на п'ятий президентський термін. Вибори, які мали відбутися 18 квітня, вирішено відкласти. Прем'єр-міністр країни подав у відставку. (11.03.2019)  

Президент Алжиру повернувся до країни, громадяни зустріли його протестами

Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка повернувся до країни після двотижневого перебування у швейцарській клініці. Тисячі алжирців продовжують протестувати проти участі Бутефліки у президентських виборах. (10.03.2019)  

Понад 200 постраждалих і 195 затриманих під час протестів у Алжирі

У сутичках із поліцією в столиці Алжиру постраждали понад 100 цивільних. 195 людей затримали. Також повідомляється про 112 травмованих правоохоронців. (09.03.2019)  

Також за темою

Algerien Studenten protestieren in Algier gegen Bouteflika

Президент Алжиру повернувся до країни, громадяни зустріли його протестами 10.03.2019

Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка повернувся до країни після двотижневого перебування у швейцарській клініці. Тисячі алжирців продовжують протестувати проти участі Бутефліки у президентських виборах.

Algerien | Abdelaziz Bouteflika

Президент Алжиру Бутефліка не піде на п'ятий термін, вибори переносять 11.03.2019

На тлі протестів президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка вирішив не балотуватися на п'ятий президентський термін. Вибори, які мали відбутися 18 квітня, вирішено відкласти. Прем'єр-міністр країни подав у відставку.

Algerien Präsidentschaftswahlen l Proteste

В Алжирі з новою силою розгорілися протести проти президента Бутефліки 08.03.2019

Десятки тисяч людей в місті Алжирі протестують проти рішення чинного президента країни Абдельазіза Бутефліки балотуватися на п'ятий термін. Не минулося без сутичок з поліцією.

Реклама

Докладно

представники УВКПЛ зафіксували тенденцію до збільшення кількості нападів і погроз, спрямованих на представників громадянського суспільства

ООН: Тиск на громадянські свободи в Україні посилився

В УВКПЛ констатують, що напади на представників громадянського суспільства в Україні "створили атмосферу залякування".  

ЄС, податкові оази, податки, ухиляння від сплати податків, офшори

Євросоюз розширив чорний список "податкових оаз"

Брюссель переглянув перелік юрисдикцій, які використовуютьдля ухиляння від податків. До списку додали 10 країн.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  