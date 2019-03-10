В Алжирі тривають протести проти президента Абдельазіза Бутефліки

Тисячі алжирців вийшли на вулиці, щоб висловити незгоду з рішенням чинного президента Абдельазіза Бутефліки відкласти вибори.
В Алжирі тривають масові протести проти чинного президента Абдельазіза Бутефліки. У вівторок, 12 березня, тисячі людей знову вийшли на вулиці. Вони не згодні з рішенням Бутефліки відкласти на невизначений термін чергові президентські вибори, які мали відбутися 18 квітня, і вимагають відставки президента.
Протестні акції тривають у столиці країни - місті Алжир, а також у містах Скікда, Бордж-Бу-Аррерідж, Беджая й Орані, передає інформагенція dpa.
Оглядачі називають рішення Бутефліки відкласти вибори порушенням конституції. "У конституції немає статті, яка могла б виправдати довше утримання влади. Як можна побудувати нову республіку, якщо почати з порушення конституції?" - цитує dpa Рашида Уаіссу, професора політології з університету Марбурга в Німеччині.
Найбільші протести в Алжирі за 20 років
На тлі масових протестів Бутефліка 11 березня відмовився від участі у президентських виборах.
При цьому чергові президентські вибори, які мали відбутися 18 квітня, вирішено відкласти на невизначений термін. Вони відбудуться після "національної конференції", оголосив Бутефліка. Завдання конференції - реформувати політичну систему країни й до кінця року розробити проект нової конституції.
Останніми тижнями алжирці масово протестували проти балотування Бутефліки на п'ятий президентський термін. Це - найбільші протести в Алжирі за останні 20 років.
Чинний президент очолює Алжир 20 років. Він чотири рази обирався на цю посаду. 82-річний політик прикутий до інвалідного візка, відколи пережив інсульт у 2013-му. Після того Бутефліка рідко з'являється на публіці.
Багато алжирців вважають, що поганий стан здоров'я не дозволяє президенту керувати країною. Критики називають Бутефліку маріонеткою в руках військових, сімейних кланів і впливових представників великого бізнесу.
На тлі протестів президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка вирішив не балотуватися на п'ятий президентський термін. Вибори, які мали відбутися 18 квітня, вирішено відкласти. Прем'єр-міністр країни подав у відставку. (11.03.2019)
Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка повернувся до країни після двотижневого перебування у швейцарській клініці. Тисячі алжирців продовжують протестувати проти участі Бутефліки у президентських виборах. (10.03.2019)