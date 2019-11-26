В Албанії завершили пошук жертв землетрусу, загинуло 50 осіб

В Албанії завершилася пошуково-рятувальна операція, яка мала на меті знайти тих, хто вижив після землетрусу, що стався 26 листопада. Про це в суботу, 30 листопада, оголосив прем'єр-міністр країни Еді Рама.

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок землетрусу становить 50 осіб. При цьому приблизно дві тисячі осіб отримали травми.

У столиці країни Тирані серйозно пошкоджені понад 1465 будівель, у сусідньому Дурресі - близько 900. Щонайменше 4000 осіб втратили дах над головою. Приблизно 2500 осіб з пошкоджених будинків знайшли притулок к готелях. Решта були перевезені до східних районів Албанії та до сусіднього Косова.

Серед причин таких катастрофічних наслідків землетрусу та значних руйнувань називають корупцію та недотримання забудовниками будівельних норм. У країні вже підготували законопроєкт, котрий передбачає ув'язнення на термін від семи до 15 років для інвесторів, архітекторів та виконавців робіт, котрі не дотримуються норм будівництва.