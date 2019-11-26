 В Албанії завершили пошук жертв землетрусу, загинуло 50 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Албанії завершили пошук жертв землетрусу, загинуло 50 осіб

В Албанії завершився пошук жертв землетрусу. Кількість загиблих зросла до 50 осіб, приблизно 2000 осіб отримали травми.

Пошуково-рятувальні роботи в Дурресі

Пошуково-рятувальні роботи в Дурресі

В Албанії завершилася пошуково-рятувальна операція, яка мала на меті знайти тих, хто вижив після землетрусу, що стався 26 листопада. Про це в суботу, 30 листопада, оголосив прем'єр-міністр країни Еді Рама.

DW.COM

Землетрус уразив острів Крит, не призвівши, за попередніми даними, до загибелі людей. Водночас кількість жертв землетрусу в Албанії зросла до 28 осіб. (27.11.2019)

У 30 кілометрах від албанської столиці Тирани, на узбережжі Адріатичного моря, стався землетрус магнітудою від 6,3 до 6,4 за шкалою Ріхтера. Є загиблі. (26.11.2019)

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок землетрусу становить 50 осіб. При цьому приблизно дві тисячі осіб отримали травми.

У столиці країни Тирані серйозно пошкоджені понад 1465 будівель, у сусідньому Дурресі - близько 900. Щонайменше 4000 осіб втратили дах над головою. Приблизно 2500 осіб з пошкоджених будинків знайшли притулок к готелях. Решта були перевезені до східних районів Албанії та до сусіднього Косова.

Серед причин таких катастрофічних наслідків землетрусу та значних руйнувань називають корупцію та недотримання забудовниками будівельних норм. У країні вже підготували законопроєкт, котрий передбачає ув'язнення на термін від семи до 15 років для інвесторів, архітекторів та виконавців робіт, котрі не дотримуються норм будівництва.

Також за темою

Albanien | Schäden nach Erdbeben

Землетрус в Албанії: щонайменше 20 загиблих і сотні поранених 26.11.2019

Найбільше від землетрусу постраждали міста Дуррес і Тумане. Рятувальники намагаються знайти під завалами тих, хто вижив.

Albanien Thumane | Schäden nach Erdbeben

Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Албанії зросла до 40 28.11.2019

Рятувальні операції з пошуку тих, хто вижив, ускладнюються новими підземними поштовхами. Прем'єр Албанії закликав ЗМІ не поширювати паніку.

Albanien Erdbeben

В Албанії стався потужний землетрус 26.11.2019

У 30 кілометрах від албанської столиці Тирани, на узбережжі Адріатичного моря, стався землетрус магнітудою від 6,3 до 6,4 за шкалою Ріхтера. Є загиблі.

Реклама

Докладно

Найбільше цивільних загинуло в 2014-15 роках (на фото - під час боїв за Донецький аеропорт у січні 2015 року)

Жертви війни на Донбасі (інфографіка)

За п'ять років конфлікту на Донбасі загинули близько 13 тисяч осіб, з яких понад три тисячі - цивільні.  

Автоконцерні Daimler

Daimler планує скоротити понад 10 тисяч робочих місць

Скорочення кількості працівників зачепить насамперед адміністрацію, кажуть у автоконцерні Daimler.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  