 В Алабамі прийняли найжорсткіший закон про аборти в США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2019

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Новини

В Алабамі прийняли найжорсткіший закон про аборти в США

Прийнятий в Алабамі закон про аборти запроваджує майже повну заборону на переривання вагітності.

Протести про нового закону про аборти в Алабамі

Протести про нового закону про аборти в Алабамі

Контрольований республіканцями Сенат американського штату Алабама у вівторок, 14 травня, прийняв найжорсткіший у США закон про аборти, який запроваджує майже повну заборону на переривання вагітності. Очікують, що в разі підписання закону губернатором штату закон викличе правову суперечку, що може сягнути Верховного суду США, повідомляє агенство AFP.

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Ухвалені Бундестагом зміни до Кримінального кодексу Німеччини дозволяють лікарям повідомляти, що їхні медичні заклади роблять аборти, але без жодних деталей. Ухвалене рішення критикують борці за права жінок. (21.02.2019)

Серед учасників акції був також і віце-президент США Майк Пенс. Мітингарів підтримав і президент США Дональд Трамп, звернувшись до них за допомогою відеозв'язку. (19.01.2019)

Згідно із законом, проведення аборту - це злочин, навіть у разі зґвалтування або інцесту. Лікарям, які виконують цю процедуру, загрожує ув'язнення терміном від 10 до 99 років. Аборт може бути законним лише в тому випадку, якщо життя матері в небезпеці, або плід є нежиттєздатним.

Найбільша правозахисна організація США ACLU пообіцяла подати позов до суду, щоб заблокувати імплементацію закону. "Закон карає жертв зґвалтування та інцесту, забираючи в них контроль над їхніми власними тілами та змушуючи їх народжувати", - заявила організація.

У свою чергу, лейтенант-губернатор Алабами Вілл Ейнсворт привітав закон як "крок до захисту прав ненароджених". Прихильники закону відкрито заявляють, що хочуть розгляду цієї справи в Верховному суді США, де зараз мають перевагу консервативні судді.

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