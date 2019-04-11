В Алабамі прийняли найжорсткіший закон про аборти в США

Контрольований республіканцями Сенат американського штату Алабама у вівторок, 14 травня, прийняв найжорсткіший у США закон про аборти, який запроваджує майже повну заборону на переривання вагітності. Очікують, що в разі підписання закону губернатором штату закон викличе правову суперечку, що може сягнути Верховного суду США, повідомляє агенство AFP.

Згідно із законом, проведення аборту - це злочин, навіть у разі зґвалтування або інцесту. Лікарям, які виконують цю процедуру, загрожує ув'язнення терміном від 10 до 99 років. Аборт може бути законним лише в тому випадку, якщо життя матері в небезпеці, або плід є нежиттєздатним.

Найбільша правозахисна організація США ACLU пообіцяла подати позов до суду, щоб заблокувати імплементацію закону. "Закон карає жертв зґвалтування та інцесту, забираючи в них контроль над їхніми власними тілами та змушуючи їх народжувати", - заявила організація.

У свою чергу, лейтенант-губернатор Алабами Вілл Ейнсворт привітав закон як "крок до захисту прав ненароджених". Прихильники закону відкрито заявляють, що хочуть розгляду цієї справи в Верховному суді США, де зараз мають перевагу консервативні судді.