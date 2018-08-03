В аеропорту Франкфурта перевіряють багаж на клопів

Дедалі частіше в аеропорту Франкфурта-на-Майні можна спостерігати таку картину: собака обнюхує багаж, після чого валізу, рюкзак або сумки упаковують в чорні поліетиленові мішки, причому в кілька шарів. Мішки щільно зав'язують і ... Що ж відбувається?

Акція проти непрошених пасажирів

У Франкфуртському аеропорту, одній із найбільших повітряних гаваней Європи, віднедавна пропонують нову послугу: обшукують багаж на наявність постільних клопів (лат. Cimex lectularius), які нерідко супроводжують мандрівників з відрядження або чергової відпустки. Так "непрошених пасажирів" можна ізолювати одразу після прибуття в аеропорт і запобігти у такий спосіб заселення паразитів в будинки і квартири. Горезвісні постільні клопи - мешканці готелів і пансіонів, причому будь-якого рівня. Їхня присутність не залежить від ступеня порядку і чистоти. І у відносно стерильних умовах ледь помітні комахи полюють за "донорами", що зупинилися там на нічліг.

І якщо з'явилася підозра, що мікроскопічні кровопивці могли все-таки пробратися у ваш багаж, тепер в аеропорту Франкфурта-на-Майні є можливість упевнитися, чи справді це так. І своєчасно вжити належних заходів.

Новий сервіс у Франкфурті

Лабрадор Кора допомагає знаходити постільних клопів в багажі пасажирів

Попит на нову послугу є. Причому пасажири вдаються до неї добровільно, адже за надання кваліфікованої допомоги потрібно платити 106 євро, пояснює кінолог Ларрі Ганзен (Larry Hansen). Він входить до групи під назвою Bed Bugs Team. Це поки що єдина у світі служба в аеропорту із виявлення таких паразитів, як постільний клоп. Вже кілька років спеціально навчені собаки цієї служби старанно обнюхують номери прилеглих готелів та салони авіалайнерів. А з 2018 року в самому аеропорту Франкфурта вони вперше пропонують допомогу і мандрівникам.

Щоб отримати допуск до роботи, собакам довелося пройти підготовчий курс і скласти іспит, з чим вони блискуче впоралися, говорить Ларрі. Чуття Кори і Баді просто феноменальне: клопів вони визначають з точністю від 90 відсотків і вище. Для цього, правда, валізу доведеться відкрити.

Загалом у службі задіяні п'ять команд: четверо чоловіків, одна жінка і їхні помічники - собаки. З о пів на шостої ранку до десятої години вечора співробітники Bed Bugs Team допомагають пасажирам перевіряти багаж на наявність паразитів. Викликати команду експертів можна по електронній пошті bedbugdogs@fraport.de за три дні до посадки у Франкфурті. У повідомленні треба вказати ім'я, номер рейсу, дату і час прильоту. Відповідь з підтвердженням запиту не змусить на себе чекати. І чергова команда підійде прямо до стрічки видачі багажу.

До стандартних послуг Bed Bugs Team належить перевірка максимум трьох сумок. За кожну додаткову замовник платить ще майже 30 євро. Під керівництвом кінологів собаки ретельно обшукують валізи і в трьох випадках з чотирьох дійсно знаходять постільних клопів - найчастіше в складках ношеного одягу, на дні валіз або в швах рюкзаків. Тому експерти рекомендують зберігати використаний одяг у щільно зав'язаних поліетиленових пакетах.

Як боротися з клопами

Постільний клоп полює за "донорами" як в першокласних, так і в бюджетних готелях

Клопи-мандрівники - явище не нове, але останнім часом через популярність подорожей в різні кінці світу дедалі більш поширене. "Бодай, я тепер знаю, що робити", - полегшено зітхає студентка, яка щойно повернулася з тримісячної подорожі Непалом, Індією, Малайзією та Японією. Додому паразитів вона везти не збирається, адже в аеропорту працюють два дезінфектори. Їм вона здасть багаж для обробки - теплової або із застосуванням інсектицидів. Через добу "чистий" багаж можна буде забрати. За бажанням його можуть доставити додому.

Звичайно, від клопів можна позбутися і самостійно, кажуть кінологи. Однак це не так просто. Для теплової обробки підійшла б звичайна духовка, однак це загрожує пожежею, та й до того ж клопи встигають сховатися в щілини до розігріву печі. Те ж стосується і пральної машини - постільні клопи чудово вміють виживати і там. Залишається ще морозилка - в ній можна витримати одяг протягом 12 днів. Ну, а якщо клопи гніздяться в матраці, його все ж доведеться викинути. Крайня і найефективніша міра - виклик дезінфектора додому. Однак це задоволення не з дешевих.