В аеропорту Сан-Франциско заборонять продаж води в пластикових пляшках

З метою зменшення кількості пластикового сміття в аеропорту американського міста Сан-Франциско заборонять продаж питної води в одноразових пластикових пляшках. Про це оператор аеропорту повідомив у п'ятницю, 2 серпня, в соціальній мережі Twitter. Заборона набуває чинності з 20 серпня та стосуватиметься як крамниць та торговельних автоматів у аеропорту, так і закладів харчування та лаунж-зон авіакомпаній. На пляшки з іншими напоями заборона не поширюватиметься. Не стосуватиметься вна і продажу на борту літаків, повідомляє агенція AFP.

Оператор аеропорту закликав пасажирів брати з собою посудини багаторазового використання, які можна наповнити питною водою у понад сотні фонтанів на летовищі. Також крамниці в аеропорту продаватимуть порожні скляні та алюмінієві пляшки, а також воду в скляній тарі. З квітня поточного року в аеропорту вже діють обмеження на використання одноразового посуду, зазначає агентство dpa.

"Наскільки нам відомо, ми є першим аеропортом, який втілив ці зміни", - заявив речник аеропорту Дуг Якель в коментарі місцевому виданню San Francisco Chronicle. Аеропорти в Дубаї та Індії оголосили про подібні заборони на пластикові пляшки, але ще не повністю їх запровадили.

Оскільки аеропорт перебуває в комунальній власності Сан-Франциско, то цим рішенням він виконує розпорядження влади міста від 2014 року, яким забороняється продаж води в пластикових пляшках на території об'єктів комунальної власності. Щорічно в аеропорту продавали приблизно чотири мільйони пляшок води в пластику.

Аеропорт Сан-Франциско у 2018 році з пасажиропотоком у майже 58 мільйонів людей посідав за цим показником 25 місце у світі.