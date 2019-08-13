В аеропорту Гонконгу сутички між протестувальниками та поліцією

В аеропорту Гонконгу, який вже другий день поспіль вимушено призупинив роботу через антиурядові протести, у вівторок, 13 серпня, сталися сутички між демонстрантами та правоохоронцями. Біля одного з виходів аеропорту протестувальники почали будувати барикади з багажних візочків, повідомила агенція AFP. Через те, що пасажири не могли пройти через рамки безпеки, між ними та демонстрантами почались скандали. На місце прибули кілька десятків поліцейських.

Всередині аеропорту один з пасажирів отримав поранення. Протестувальники оточили його та не відпускали протягом двох годин, вважаючи його поліцейським під прикриттям. Пізніше, коли правоохоронці супроводжували постраждалого до швидкої, стались сутички між ними та демонстрантами. Поліцейські застосували проти протестувальників перцевий спрей. Під час попередніх акцій протесту правоохоронці, вдягнені як протестувальники, проводили арешти, що викликало обурення серед мітингарів.

Сидяча акція протесту в аеропорту Гонконгу, 13 серпня

Раніше у вівторок через акцію протесту аеропорт скасував усі рейси починаючи з вечора за місцевим часом. При цьому літакам, які вже вилетіли до Гонконгу з інших аеропортів, було дозволено приземлитися. Це вже другий день поспіль, коли компанія-оператор аеропорту змушена була скасувати польоти через протести.

Тим часом голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам вимагає від демонстрантів припинити протести. "Насильство (...) підштовхне Гонконг на шлях неповернення", - наголосила вона.

В аеропорту Гонконгу під час протестів, 13 серпня

У Гонконгу вже кілька місяців тривають масові антиурядові демонстрації. Масове обурення мешканців Гонконгу спричинив намір влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. Згодом влада Гонконгу оголосила, що розгляд законопроєкту призупинений на невизначений термін. Однак протести набули ширшого масштабу - мітингарі вимагають остаточної відмови влади від цього законопроєкту, відставки Керрі Лам та розслідування дій поліції під час демонстрацій.

Нинішні протести в Гонконгу стали наймасштабнішими від часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю у 1997 році. Попри приналежність до Китаю Гонконг має широку автономію з власною судовою системою та широким спектром гарантованих владою прав і свобод населення.