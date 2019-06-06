В адміністрації президента України хочуть оцінити судову реформу

Заступник глави адміністрації президента Руслан Рябошапка стверджує, що останнім часом різні суди оголошували рішення, які не ґрунтуються на вимогах Конституції України та закону.
Президент України Володимир Зеленський вирішив створити експертну групу для оцінки результатів проведеної судової реформи та підготовки законодавчих кроків для розв'язання проблем функціонування судової системи. Про це у п'ятницю, 14 червня, заявив заступник глави адміністрації президента Руслан Рябошапка.
"Ми занепокоєні ситуацією, що складається останнім часом у зв'язку з проголошенням різними судовими інстанціями (зокрема "реформованими") судових рішень, що, на думку юристів, не ґрунтуються на вимогах Конституції України та закону", - йдеться у заяві Рябошапки, розміщеній на сайті президента України. Він зазначив, що ухвалення таких рішень продовжує руйнувати довіру до судової системи, яка й так не є високою.
За його словами, наявність низки таких судових рішень є "очевидним свідченням провалу судової реформи", яка відбувалася під контролем адміністрації експрезидента Петра Порошенка. Крім того, за його словами, як і все українське суспільство, у президента Зеленського очікують швидкої і принципової реакції Вищої ради правосуддя на такі рішення судових інстанцій.
Раніше Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) повідомила, що з 2043 суддів місцевих та апеляційних судів успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання та підтвердили відповідність своїй посаді 1 624 суддів. Таким чином, провалив процедуру переатестації 21 відсоток від усіх суддів, які її проходили.