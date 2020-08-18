В авто по музею: виставка наче МакДрайв

Взагалі-то в павільйонах експоцентру в нідерландському Роттердамі мав відбутися пісенний конкурс "Євробачення-2020". Але запланований на травень захід був скасований через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19. Так само як і численні інші міжнародні заходи на кшталт експовиставки класичної музики Classical:NEXT або ж виставки портів та мореплавська TOC. Тож величезні павільйони стояли порожніми.

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Музей Бойманса - ван Бенінгена в Роттердамі так само чекав на можливість знову показувати мистецтво. Тим більше що зачинили його ще 2019 року - через необхідність капітального ремонту будівлі, збудованої в 1930-х роках. Близько 150 тисяч витворів мистецтва від Середньовіччя до сучасності при цьому не зачинили, а відправили на різноманітні виставки по світу. Так було до початку пандемії.

Мистецтво в експоцентрі

Під час пандемії чекати довелося як експоцентру, так і музею. Тож вони наважилися на симбіоз - виставку у павільйоні завбільшки у два футбольних поля та 13 метрів заввишки.

Через таку площу швидко стало зрозуміло, що відвідати цю виставку можна буде лише на чомусь, що їде. Крім того, якщо пускати сюди людей на авто, легко буде забезпечити дотримання обов'язкової мінімальної дистанції, так само як це робить багато німецьких супермаркетів, запровадивши обов'язкове використання візка для покупок.

Виставка відбувається в павільйоні завбільшки в два футбольних поля

Виставка, яку назвали "Boijmans Ahoy drive-thru museum", унікальна з багатьох точок зору: величезна зала притемнена; авто повільно рухаються від одного об'єкта до іншого; часом виставка нагадує візит до павільйону жахів у парку розваг, приміром, коли раптом з темряви постає підсвічений портрет мавпи "Мандрил" Оскара Кокошки.

Боротьба між людиною і природою

Завдяки цьому автопарку відвідувачі можуть побачити 40 робіт видатних митців з колекції музею, яку започаткували роттердамський колекціонер Бойманс та судновласник ван Бенінген. Тема багатьох картин, скульптур та, передусім, відеоінсталяцій - боротьба між людиною та природою.

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Поки людство охопила пандемія через коронавірус, який перескочив на людину від тварини, показані роботи розкривають якраз цю тему. Приміром, у відеоінсталяції "Номер вісім, все буде добре" нідерландський митець Гідо ван дер Верве біжить по кризі, яку за ним ламає величезний криголам.

Хто сильніший - людина чи природа? Жерун Ейсінга дозволив обліпити себе бджолам

У відеоінсталяції "Springtime" митець Жерун Ейсінга сидить спокійно із заплющеними очима перед споглядачем, у той час як сотні бджіл вкривають його руки, шию та голову. Адже нідерландський митець перед цим наніс на себе аромати бджолиних маток.

Через виставку на електрокарі

Можна подумати, що такий контакт із мистецтвом автоматично буде менш особистим, відчуватиметься дистанція. Але машини і техніка мають також і позитивні сторони: через радіо в авто транслюються звуки всіх відеоінсталяцій, можна послухати додаткову інформацію про окремі об'єкти. Крім того, немає відвідувачів, які поруч щось голосно обговорюють та заважають своїми селфі-палками дивитися на роботи.

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Пересуватися можна лише зі швидкістю пішохода та на електромобілях. У кого немає власного електрокара, що, певно, стосується більшості відвідувачів, той може взяти на місці авто в оренду. А в кого немає водійських прав, того через виставку провезе музейний шофер. Виставка в Роттердамі триватиме до 23 серпня.