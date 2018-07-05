В Австрії дозволили 12-годинний робочий день: як це працюватиме

Попри масові протести, австрійський парламент у четвер, 6 липня, ухвалив закон, який відкриває можливість 12-годинного робочого дня. Нові трудові правила підтримали члени більшості - консервативна Австрійська народна партія чинного канцлера Себастіана Курца (Sebastian Kurz) та його союзники- праві популісти з Австрійської партії свободи - а також ліберали з опозиційної Neos. Усі пропозиції правок від опонентів закону відхилили.

Чинності закон набуде вже 1 вересня, хоча планувалося, що він діятиме лише з наступного року. Дотепер закон дозволяв не більше 10 робочих годин на день або ж 50 годин на тиждень, зазначає Tiroler Tageszeitung.

Причиною такого швидкого кроку урядові партії назвали "обговорення останніх днів, які призвели "до значної невпевності і домислів", повідомляє мовник ORF.

Опір виявився марним

Профспілки в Австрії гостро критикували законопроект. Минулої суботи у Відні на протест проти документу вийшли щонайменше 80 тисяч людей.

Утім, в керівних партіях наголошують, що новий трудовий закон не змінить нічого для більшості працівників. "Якщо працівник готовий, то може працювати більше та відповідно отримувати бонуси, або ж мати більше вільного часу". Дотепер працедавці в Австрії мали укладати окремі угоди щодо 12-годинного робочого дня або ж отримувати дозвіл від медиків. Віднині цього не потрібно.

Закон, утім, передбачає, що працівники мають право відмовлятися від подовженого робочого дня "без надання пояснень". Попередньо парламентська коаліція планувала, що від 11-ої та 12-ої робочі години можна відмовитися лише через "значні особисті інтереси", без уточнення, що мається на увазі. Лібералізується також і вихід на роботу в неділю - за "особливої потреби" працівник може до чотирьох разів на рік працювати у неділю чи святкові дні. Новий закон дозволяє працювати не більше трьох неділь поспіль.

Понаднормові години оплачуватимуться, як і раніше, на 50 відсотків вище за стандартну ставку, або ж за них надаватиметься вільний час. Вплинути новий закон може і на туризм - він скорочує обов'язкий проміжок між діяльністю з 11 до 8 годин, таким чином, даючи змогу збільшити зокрема години роботи громадських закладів. Видання Vienna Online наводить приклад так званої "розподіленої зайнятості": офіціант у кафе працює три години під час сніданку, далі має кілька годин перерви, а від обіду працює аж до вечора.

Емоційна дискусія

Під час запальних обговорень у парламенті представники консерваторів, правопопулістів та лібералів запевняли, що закон збільшить індивідуальну свободу вибору. Тож, казали вони, скоро керівники підприємств не зможуть ухвалювати рішення за спиною працівників щодо того, скільки ті мають працювати. Крім того, зазначали парламентарі, закон дозволяє також і чотириденний робочий тиждень - з чотирьох 10-годинних робочих днів.

Керівник опозиційних соціал-демократів, колишній канцлер Крістіан Керн (Christian Kern) закинув правопопулістам "зраду" працівників. За його словами, промисловці та підприємці через торговельно-промислову палату "замовили" закон у керівних партій, а ті й погодилися.

В Австрії на роботі частенько залишається кожен п'ятий працівник

За правилами ЄС, 12-годинний робочий день та відповідно 60-годинний тиждень дозволені лише у виняткових випадках. У проміжку 17 тижнів середній робочий час не має перевещувати 48 годин на тиждень. Після 60-годинного робочого тижня роботодавці також зобов'язані надавати вихідні чи тижні з меншою зайнятістю.

Середній робочий час на тиждень в Австрії за повної зайнятності складає, за даними європейського статистичного відомства Eurostat, 41,4 години Це третє місце в ЄС, після Великобританії та Кіпру. Як підрахували чиновники, у 2017 році в Австрії зафіксовано 249,6 "перепрацьованих" годин, а майже кожен п'ятий робітник регулярно працює надлишкові години.