В Австрії відставного військового підозрюють у шпигунстві на користь Росії

Австрія підозрює відставного військового офіцера в тому, що той протягом десятиліть шпигував на користь Росії. Про це у п'ятницю, 9 листопада, повідомив федеральний канцлер країни Себастіан Курц (Sebastian Kurz). Відень тепер вимагає пояснень від Москви.

Мова йде про полковника, чиї шпигунські дії почались в 1990-х роках, повідомив Курц, не називаючи ім'я військового. Інформація про нього надійшла від іноземної спецслужби. Віденська газета Der Standard повідомила, що йдеться про німецькі спецслужби. За даними газети Kronen Zeitung, військовий отримав за свою шпигунську діяльність 300 тисяч євро.

"Якщо підозри будуть підтверджені, то такі випадки, незалежно від того, відбуваються вони в Нідерландах чи в Австрії, не покращать відносини між Росією та Європейським Союзом. Шпигунство є неприйнятним, і російський шпіонаж в Європі теж неприйнятний", - заявив Курц. Інформація, яку збирав шпигун, стосувалася австрійських систем озброєння, повідомив міністр оборони країни Маріо Куназек (Mario Kunasek).

Через цей скандал міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайссль (Karin Kneissl) скасувала поїздку до Росії, яка мала відбутися на початку грудня. Представники російського посольства в Австрії 9 листопада були викликані в австрійське МЗС.