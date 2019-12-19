В Австралії рекордна спека посилила лісові пожежі

Масштабні лісові пожежі в Австралії тривають. У суботу, 21 грудня, лише в південно-східному штаті Новий Південний Уельс на боротьбу зі стихією та її наслідками кинули близько 10 тисяч поліцейських, пожежників, рятувальників та медпрацівників, повідомляє агенція новин dpa.

Через надзвичайну ситуацію влада закликала жителів та гостей міста Сіднея протягом наступної доби не залишати домівки. Сам мегаполіс затягло густими хмарами диму. Крім того, поліція заблокувала десятки доріг у напрямку Канберри та Мельбурна. Рух залізницею теж призупинено.

За даними місцевої влади, потужні лісові пожежі, що тривають у Австралії з жовтня, знищили вже багато мільйонів гектарів лісових площ. Вогнем також знищено близько 1000 будинків.

У багатьох регіонах проблемою став густий дим

Ситуацію ускладнюють тривала рекордна спека з температурами понад 40 градусів за Цельсієм та пориви вітру. Два потужних осередки вогню розташовані на відстані 70 та 90 кілометрів від Сіднея. У самому місті через густий дим влада оцінила ступінь забрудненості повітря як "небезпечний".

Загалом у чотирьох з восьми австралійських штатів лютують лісові пожежі, які поки що безуспішно намагаються загасити тисячі пожежників.

Цього тижня Австралія переживає хвилю небаченої спеки. За кілька днів у країні було зафіксовано одразу кілька температурних рекордів для цієї пори року. 17 грудня стовпчик термометра піднявся до 40,9 градуса за Цельсієм, але вже наступного дня температура сягнула позначки в 41,9 градуса тепла, що так само стало рекордним показником. Однак 19 грудня в одному з населених пунктів на заході країни повітря прогрілася до 49,8 градуса за Цельсієм, передає AFP.