В Австралії лісові пожежі наближаються до Сіднея

Австралійська влада залучила три тисячі військових резервістів для боротьби із масштабними лісовими пожежами, заявив у суботу, 4 січня, прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон. "Масштаби пожеж виснажують ресурси, і є громади, які явно потребують додаткової допомоги", - заявив він. Резервні бригади допомагатимуть із доставкою харчових продуктів в села, евакуюватимуть людей, які перебувають в зонах ризику, та відновлюватимуть зруйновані дороги.

Евакуація людей в курортному містечку Маллакута

В масовій евакуації населення та туристів задіяні військові літаки та вертольоти. Близько 12,5 мільйона євро буде направлено на оренду чотирьох літаків пожежної допомоги. Евакуйовані люди будуть розміщені зокрема й на військових базах, зазначив прем'єр.

На південному сході Австралії було оголошено надзвичайний стан, влада наказала залишити свої будинки понад 100 тисячам людей в трьох штатах. "Усі основні дорожні мережі все ще відкриті, але ми не можемо гарантувати це протягом наступних кількох годин. Тому ще є можливості, щоб люди виїхали", - наголосила прем'єрка Нового Південного Уельсу Гладіс Береджиклян.

Затори на австралійських трасах

Заступник комісара з питань пожежної служби у Новому Південному Уельсі Роб Роджерс попередив, що жителі, "ймовірно, втратять свої будинки" і що це буде "успіхом, якщо не буде втрачено жодне життя". "Є вірогідність, що пожежа посилиться, перетне греблю та переміститься у західне передмістя Сіднея", - сказав він. У Новому Південному Уельсі палають понад 130 пожеж, майже половину з них пожежники не можуть взяти під контроль.

Евакуація людей триває

Тим часом влада підтвердила, що через пожежі загинуло ще двоє людей на острові Кенгуру біля узбережжя Південної Австралії. Таким чином кількість жертв зросла щонайменше до 23 осіб. Окрім того, острів, популярний серед туристів і відомий своєю дикою природою, втратив велику частину національного парку Фліндерс Чейз. У парку проживають кенгуру, коали та єхидни.