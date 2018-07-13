Віце-прем'єр Італії Сальвіні вважає, що Росія мала право анексувати Крим

Лідер правопопулістської італійської партії "Ліга Півночі", віце-прем'єр і міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні висловив підтримку анексії Росією Криму.

У п'ятницю, 20 липня, під час інтерв'ю журналіст The Washington Post спитав, чи вважає Сальвіні, що Росія мала право анексувати Крим. Італійський віце-прем'єр відповів на це, що там "відбувся референдум". Коли журналіст назвав його "фальшивим референдумом", Сальвіні сказав: "Це ваша думка (…) 90 відсотків людей проголосували за повернення Криму до Російської Федерації".

Сальвіні, як і багато інших правих популістів Європи, виступає за скасування санкцій щодо Росії. Подібну позицію поділяє лідерка французьких націоналістів Марін Ле Пен та німецька популістська партія "Альтернатива для Німеччини".

Нагадаємо, Росія виправдовує незаконну анексію Криму, що відбулася у 2014 році, референдумом, на якому нібито 97 відсотків учасників висловили підтримку приєднанню півострова до Росії. Ще перед проведенням референдуму в Криму експерти Ради Європи з конституційного права заявили, що таке всенародне опитування жителів півострова щодо приєднання Криму до Росії є нелегітимним. Венеціанська комісія мотивувала свій висновок тим, що можливість проведення такого референдуму не передбачена ні українською, ні кримською конституціями.