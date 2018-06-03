 Віце-канцлеру Австрії перед виборами пропонували російські гроші - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2019

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Віце-канцлеру Австрії перед виборами пропонували російські гроші - ЗМІ

До німецьких ЗМІ потрапило відео, на якому лідер FPÖ Штрахе у 2017 році ніби домовляється з "багатою росіянкою" про підтримку на виборах в обмін на держзамовлення. Віце-канцлер Австрії каже, що усі були напідпитку.

Гайнц-Крістіан Штрахе

Гайнц-Крістіан Штрахе

Віце-канцлер Австрії, очільник ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ) Гайнц-Крістіан Штрахе (Heinz-Christian Strache), ймовірно, обіцяв "багатій росіянці" отримання угод від австрійського уряду в обмін на фінансову підтримку на виборах 2017 року. Про наявність відеозапису розмови між Штрахе та росіянкою у п'ятницю, 17 травня, повідомили німецькі видання Süddeutsche Zeitung та Spiegel, журналісти яких ознайомлені з таємно записаним відео, та навели його уривки на своїх сайтах.

Як повідомляють видання, на відео видно, як Штрахе та інший політик з FPÖ Йоганн Ґуденус (Johann Gudenus), що зараз очолює фракцію FPÖ в автрійському парлменті, у липні 2017 році на віллі на грецькому острові Ібіца обговорюють можливість передачі активів впливового австрійського видання Kronen Zeitung жінці, з якою ведеться розмова. Журналісти Spiegel припускають, що могло йтись про провокацію.

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Штрахе ніби заявив, що зміна власника одного з найпопулярніших видань Австрії та підтримка ним його партії перед виборами могла б зіграти на користь FPÖ. Він припустив, що FPÖ завдяки цьому могла б здобути не 27, а 34 відсотки голосів виборців. У відповідь на пропозицію Штрахе запропонував після перемоги на виборах надання державних замовлень будівельним компаніям, які мають бути засновані співрозмовницею Штрахе з Росії. 

Як повідомляє Spiegel, росіянка на відео видавала себе "племінницею одного російського олігарха" і заявляла, що має намір інвестувати в Австрії чверть мільярда євро. При цьому вона неодноразово наголошувала під час розмови, що йдеться про незаконні кошти.

Суто приватна зустріч?

Утім, наголошують німецькі журналісти, незважаючи на такі заяви, і Штрахе, і Ґуденус продовжили розмову з росіянкою щодо можливостей інвестування в Австрії.

Штрахе підтвердив у письмовому коментарі виданню Spiegel факт розмови, але заявив, що це була "суто приватна" зустріч "у розкутій атмосфері напідпитку". "На відповідних вимогах законодавства та необхідності дотримання австрійського законодавства я неодноразово наголошував під час цієї розмови", - прокоментував Штрахе. "До речі, - додав він, - крім того, що під час розмови вживалось багато алкоголю, ще й мав місце мовний бар'єр".

Парламентські вибори відбулись в Австрії в жовтні 2017 року.

Дивитись відео 07:09

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Посилання в інтернеті

https://www.spiegel.de/politik/ausland/heinz-christian-strache-geheim-videos-belasten-fpoe-chef-a-1268059.html

Аудіо й відео до теми

Conflict Zone: як можна було танцювати з Путіним? (26.09.2018)  

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