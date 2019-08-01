Віталій Кличко заперечує розкрадання землі у Києві

Київський міський голова Віталій Кличко заперечив розкрадання землі у Києві, у справі про що його допитали в Державному бюро розслідувань (ДБР). "Землю розкрадати неможливо. Для цього потрібно пройти всі комісії. Для цього депутати Київради повинні проголосувати, отримати висновки департаментів, які відповідальні за це. І це все абсолютно прозоро. Я переконаний, що ці закиди, вони, як мильна бульбашка, лопнуть", - заявив він в інтерв'ю DW, оприлюдненому в п'ятницю, 2 серпня.

Напередодні Кличка викликали в ДБР та допитали як свідка у кримінальній справі стосовно можливих незаконних дій під час укладення договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового будинку у Києві. У бюро зазначили, що жодної підозри у справі наразі не оголошено.

За словами Кличка, за цією справою стоїть ексзаступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов. Сам Портнов раніше повідомив, що зібрав матеріали про те, як "Кличко роздавав київську землю без рішень Київради".

Кличко назвав дії Портнова помстою. "Мене не можуть допитувати. Я проходжу як свідок. І в мене можуть тільки брати свідчення. Пан Портнов - це представник Януковича, який п'ять років сидів в Росії і зараз повернувся. І, на жаль, така тенденція, що багато людей, які тоді відповідальні були в команді Януковича, зараз повертаються. Це нагадує помсту. Помсту за те, що їх усунули", - заявив він.

Раніше адвокатка Марина Парінова, яка є партнеркою Портнова, повідомила, що ДБР почало розслідування щодо шахрайства з землею у Києві. За її даними, в одній справі йдеться про угоду з ТОВ "Роялті Тетрабуд", яка отримала 0,14 гектара землі на проспекті Перемоги в Києві для будівництва та експлуатації житлового будинку. У другій - про укладення договору оренди землі за адресою вул. Ямська, 23 літера "Б" з ТОВ "Техмонтажплюс".