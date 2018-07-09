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Війна Росії проти України
Щоденник війни
Віталій Волков
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Пропустити розділ Віталій Волков: інші публікації
Віталій Волков: інші публікації
Протести в Киргизстані: на порозі нової революції?
Протести в Киргизстані: на порозі нової революції?
Учасники протестів у Киргизстані домоглися визнання результатів виборів до парламенту недійсними та відставки прем'єра.
Політика
09.10.2020
9 жовтня 2020 р.
У Туркменістані забороняють автомобілі темного кольору?
У Туркменістані забороняють автомобілі темного кольору?
Автомобілісти в Туркменістані поспішають перефарбувати авто в білий колір, адже інші кольори можуть заборонити.
Суспільство
14.07.2020
14 липня 2020 р.
Вибори в Казахстані: фаворит і шестеро статистів?
Вибори в Казахстані: фаворит і шестеро статистів?
У Казахстані обирають президента. Чи це лише політична формальність, розповідають експерти.
Політика
09.06.2019
9 червня 2019 р.
Чому Казахстан поспішає обрати президента?
Чому Казахстан поспішає обрати президента?
Президента Казахстану оберуть на початку червня. DW з'ясовувала причини поспіху і хто може очолити державу.
Політика
10.04.2019
10 квітня 2019 р.
Ймовірний транзит влади у Казахстані
Ймовірний транзит влади у Казахстані
DW проаналізувала, що слід знати про те, як президент Казахстану Назарбаєв готується до передачі влади.
Політика
09.07.2018
9 липня 2018 р.
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