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Віталій Волков

  

Пропустити розділ Віталій Волков: інші публікації

Віталій Волков: інші публікації

Протестувальники біля будівлі парламенту Киргизстану в Бішкеку

Протести в Киргизстані: на порозі нової революції?

Протести в Киргизстані: на порозі нової революції?

Учасники протестів у Киргизстані домоглися визнання результатів виборів до парламенту недійсними та відставки прем'єра.
Політика
9 жовтня 2020 р.
Президент Туркменістану Бердимухамедов (праворуч) з колишнім російським прем'єр-міністром Медведєвим (2019)

У Туркменістані забороняють автомобілі темного кольору?

У Туркменістані забороняють автомобілі темного кольору?

Автомобілісти в Туркменістані поспішають перефарбувати авто в білий колір, адже інші кольори можуть заборонити.
Суспільство
14 липня 2020 р.
перемогу пророчать Касиму-Жомарту Токаєву, а вибори називають лише формальністю

Вибори в Казахстані: фаворит і шестеро статистів?

Вибори в Казахстані: фаворит і шестеро статистів?

У Казахстані обирають президента. Чи це лише політична формальність, розповідають експерти.
Політика
9 червня 2019 р.
Касим-Жомарт Токаєв та Дарига Назарбаєва

Чому Казахстан поспішає обрати президента?

Чому Казахстан поспішає обрати президента?

Президента Казахстану оберуть на початку червня. DW з'ясовувала причини поспіху і хто може очолити державу.
Політика
10 квітня 2019 р.
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв

Ймовірний транзит влади у Казахстані

Ймовірний транзит влади у Казахстані

DW проаналізувала, що слід знати про те, як президент Казахстану Назарбаєв готується до передачі влади.
Політика
9 липня 2018 р.
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