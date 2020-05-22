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Вікторія Сюмар

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вікторія Сюмар". Вікторія Сюмар є українською журналісткою, громадською діячкою, політиком.

Вікторія Сюмар є депутатом Верховної Ради України з 2014 року і заступником голови фракції політичної партії "Народний Фронт". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Законопроєкт Зеленського - шлях до подвійного громадянства в Україні?

Законопроєкт Зеленського - шлях до подвійного громадянства в Україні? 22.05.2020

Володимир Зеленський хоче узаконити отримання українцями ще одного громадянства. Експерти Ради кажуть, що для цього потрібно змінити Конституцію. А опозиція застерігає від визнання російських паспортів на Донбасі.
Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради 09.07.2019

Зміна партійних кольорів для багатьох українських політиків є звичною справою. Нинішні вибори до Верховної Ради не стали винятком. Політики і депутати, які опинилися у новому для себе партійному списку, в добірці DW.

Сюмар: Жодна політична сила не повинна встановити контроль над Суспільним

Сюмар: Жодна політична сила не повинна встановити контроль над "Суспільним" 01.02.2019

Важливо, щоб після звільнення Зураба Аласанії жодна політична сила не отримала контроль над НСТУ перед президентськими виборами, вважає голова комітету свободи слова Верховної Ради Вікторія Сюмар.
Депутатка Вікторія Сюмар розповіла, звідки в її матері будинок під Києвом

Депутатка Вікторія Сюмар розповіла, звідки в її матері будинок під Києвом 30.07.2018

Народна депутатка Вікторія Сюмар запевняє, що її матір на власні кошти придбала земельну ділянку під Києвом, і що вона допомагала їй побудувати на ній будинок.

Урізане фінансування - реформа суспільного мовлення в Україні під загрозою

Урізане фінансування - реформа суспільного мовлення в Україні під загрозою 22.09.2017

Кабінет міністрів пропонує значно скоротити фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії України на наступний рік. Експерти розцінюють це як наступ на свободу слова в країні.
З України видворили Шувалова і заборонили в'їзд на 5 років - Геращенко

З України видворили Шувалова і заборонили в'їзд на 5 років - Геращенко 22.05.2017

Заступника директора з розвитку компанії, що виробляє програми новин для телевізійного каналу "Інтер", Ігоря Шувалова видворено за межі України. Про це повідомив радник очільника МВС Антон Геращенко.
Скандал довкола Миротворця: викриття чи удар по професії журналіста?

Скандал довкола "Миротворця": викриття чи удар по професії журналіста? 11.05.2016

Публікація сайтом "Миротворець" списків журналістів, акредитованих при "ДНР", обернулася скандалом. Міжнародна журналістська спільнота обурена. В Києві ж думки неодностайні.
Вікторія Сюмар: Наближається кінець цього парламенту

Вікторія Сюмар: Наближається кінець цього парламенту 11.05.2016

Відмова парламенту підтримати законопроект про відкритість своєї роботи є серйозною проблемою, яка свідчить про недієздатність цієї Ради, переконана голова комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики.
У Народному фронті визначилися з кандидатами в новий уряд

У "Народному фронті" визначилися з кандидатами в новий уряд 12.04.2016

За словами заступниці голови фракції "Народного фронту" Вікторії Сюмар, необхідно якомога швидше провести збори коаліції і переходити до затвердження уряду, бо затягування може призвести до руйнування домовленостей.
Суспільне мовлення в Україні можуть запустити вже 2016 року

Суспільне мовлення в Україні можуть запустити вже 2016 року 20.03.2015

Український парламент ухвалив зміни до закону про суспільне мовлення. Якщо президент їх підпише, нова телерадіокомпанія запрацює вже з 1 січня 2016 року, сподіваються ініціатори.
Закон про РНБО вніс тріщини до парламентської більшості

Закон про РНБО вніс тріщини до парламентської більшості 25.12.2014

Ухвалений парламентом з другої спроби закон про збільшення повноважень РНБО спричинив суперечки серед депутатів коаліції. Противники закону звинувачують колег в шантажі та відродженні практики кулуарних угод.
Реформування державних ЗМІ затягується

Реформування державних ЗМІ затягується 16.12.2014

Труднощі із суспільним мовленням: обласні державні телерадіокомпанії пручаються перетворенням. Закон потребує змін, а мінфін хоче урізати фінансування.
Свобода слова в Україні: поки що без прогресу

Свобода слова в Україні: поки що без прогресу 15.12.2014

В Україні не покращується ситуація зі свободою ЗМІ. Серед країн "Східного партнерства" Україна нині посідає третє місце за індексом свободи медіа "ENP East Media Freedom Watch".
Як Україна може протистояти Росії в інформаційній війні?

Як Україна може протистояти Росії в інформаційній війні? 03.08.2014

Україна не була готовою до інформаційної війни з Росією. Розбудова власної пропагандистської машини тут не допоможе, констатують експерти. DW дізнавалася, як треба реформувати інформаційну політику.
Почався конкурс для інтернет-активістів The Bobs

Почався конкурс для інтернет-активістів The Bobs 05.02.2014

5 лютого Deutsche Welle оголосила про початок десятого конкурсу інтернет-активізму The Bobs. Запрошуємо до участі блогерів, мікроблогерів та інших онлайн-активістів зі всього світу.
Експерт про публікації Wikileaks: інформацію треба перевіряти

Експерт про публікації Wikileaks: інформацію треба перевіряти 07.12.2010

Публікація конфіденційних доповідних американських дипломатів на порталі Wikileaks не стала для України «інформаційною бомбою», сказала в інтерв’ю Deutsche Welle експерт Інституту масової інформації Вікторія Сюмар.