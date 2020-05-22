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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вікторія Сюмар". Вікторія Сюмар є українською журналісткою, громадською діячкою, політиком.
Вікторія Сюмар є депутатом Верховної Ради України з 2014 року і заступником голови фракції політичної партії "Народний Фронт". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.