На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вікторія Сюмар". Вікторія Сюмар є українською журналісткою, громадською діячкою, політиком.

Вікторія Сюмар є депутатом Верховної Ради України з 2014 року і заступником голови фракції політичної партії "Народний Фронт". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.