 Військові США й надалі охоронятимуть кордон з Мексикою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2019

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Новини

Військові США й надалі охоронятимуть кордон з Мексикою

Міністр оборони США погодив залучення військових до охорони кордону з Мексикою ще на рік. Тим часом Майк Пенс похвалив владу Мексики за успіхи в боротьбі з нелегальною міграцією.

Патрульний біля кордону між США і Мексикою (фото з архіву)

Патрульний біля кордону між США і Мексикою (фото з архіву)

Американських військових ще щонайменше упродовж року залучатимуть до охорони кордону США з Мексикою. Міністр оборони країни Марк Еспер у вівторок, 10 вересня, схвалив відповідний запит міністерства національної безпеки, повідомили в Пентагоні. Міністерство оборони розмістить на кордоні Мексики зі США до 5500 військовослужбовців для боротьби з нелегальною міграцією

Як зазначив речник Пентагону Кріс Мітчелл, відомство надасть військовослужбовців для забезпечення "інфраструктурної, операційної та моніторингової підтримки" на кордоні, цитує агентство AFP.  На даний момент на кордоні з Мексикою розміщені близько 2900 солдатів та 2 тисячі резервістів. Дональд Трамп вирішив залучити військових до охорони кордону з Мексикою минулої осені.

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Міністерство оборони США надає мільярд доларів, на які буде споруджений відрізок стіни на мексикансько-американському кордоні довжиною 91 кілометр. Дональд Трамп вимагав на спорудження огорожі вісім мільярдів доларів. (26.03.2019)

Вашингтон планує підвищувати мита на мексиканські товари, доки країна не зупинить потік нелегальних мігрантів до США. Тарифи можуть зрости до 25 відсотків. (06.06.2019)

Пентагон виділив 3,6 мільярда доларів на реалізацію планів президента США Дональда Трампа зі спорудження муру на кордоні з Мексикою, заморозивши інші свої проєкти. Це викликало критику з боку демократів. (04.09.2019)

США хвалять Мексику за успіхи у боротьбі з нелегальною міграцією

Мексика під загрозою санкцій з боку США також  залучила до охорони своїх кордонів військових. На північному та південному кордонах країни розміщені близько 25 тисяч військових. Відтоді кількість мігрантів з Центральної Америки, які намагаються досягнути кордону зі США через Мексику, знизилася на 70 відсотків, зазначив 10 вересня очільник МЗС Мексики Марсело Ебрард на пресконференції.

Віцепрезидент США Майк Пенс під час зустрічі з Ебрардом у Вашингтоні того дня високо оцінив "значні і безпрецедентні кроки" уряду Мексики у стримуванні потоку нелегальної міграції. За даними американської сторони, кількість мігрантів, затриманих на кордоні, скоротилося у серпні цього року до 64 тисяч осіб, тоді як у травні ця цифра становила 144 тисячі осіб.

Тижнем раніше міністерство оборони США оголосило, що виділить 3,6 мільярда доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

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