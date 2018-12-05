 Військовий режим у Таїланді планує провести вибори в лютому | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2018

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Новини

Військовий режим у Таїланді планує провести вибори в лютому

Військова хунта Таїланду скасувала заборону на проведення передвиборної кампанії і оголосила про імовірну дату загальнонаціональних виборів у 2019 році.

Чинний прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча

Чинний прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча

Загальнонаціональні вибори у Таїланді, ймовірно, відбудуться 24 лютого 2019 року. Про цю заплановану військовим режимом країни дату народного волевиявлення, повідомила у вівторок, 11 грудня, виборча комісія Таїланду, інформує агенція dpa.

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Водночас, заступник голови виборчої комісії Таїланду повідомив, що це не офіційне оголошення, оскільки королівський указ з приводу виборів має бути оприлюднений у січні. Також, за повідомленням агенції AFP, військова хунта скасувала заборону на проведення в Таїланді передвиборної кампанії.

Загальнонаціональні вибори, котрі в Таїланді вже відкладали щонайменше чотири рази, означатимуть завершення керівництва військової хунти в країні. Нагадаємо, у травні 2014 року в Таїланді було здійснено військовий переворот. У зв'язку із заворушеннями, які тривали в країні упродовж кількох місяців, армія запровадила воєнний стан на всій території країни.

Однак, очікується, що вплив військових на уряд триватиме і після виборів, адже одна з партій, що підтримує хунту, заявила, що номінуватиме на посаду в уряді генерала Праюта Чан-Оча, котрий очолює тимчасовий уряд країни після перевороту.

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