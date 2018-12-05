Військовий режим у Таїланді планує провести вибори в лютому

Загальнонаціональні вибори у Таїланді, ймовірно, відбудуться 24 лютого 2019 року. Про цю заплановану військовим режимом країни дату народного волевиявлення, повідомила у вівторок, 11 грудня, виборча комісія Таїланду, інформує агенція dpa.

Водночас, заступник голови виборчої комісії Таїланду повідомив, що це не офіційне оголошення, оскільки королівський указ з приводу виборів має бути оприлюднений у січні. Також, за повідомленням агенції AFP, військова хунта скасувала заборону на проведення в Таїланді передвиборної кампанії.

Загальнонаціональні вибори, котрі в Таїланді вже відкладали щонайменше чотири рази, означатимуть завершення керівництва військової хунти в країні. Нагадаємо, у травні 2014 року в Таїланді було здійснено військовий переворот. У зв'язку із заворушеннями, які тривали в країні упродовж кількох місяців, армія запровадила воєнний стан на всій території країни.

Однак, очікується, що вплив військових на уряд триватиме і після виборів, адже одна з партій, що підтримує хунту, заявила, що номінуватиме на посаду в уряді генерала Праюта Чан-Оча, котрий очолює тимчасовий уряд країни після перевороту.