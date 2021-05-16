Військовий літак розбився на Філіппінах, щонайменше 17 жертв

Щонайменше 17 людей загинули, а десятки було поранено у авіакатастрофі військового літака на півдні Філіппін, що сталася у неділю, 4 липня. Про це повідомив міністр оборони країни Дельфін Лоренцана.

За даними військових, транспортний літак C-130 розбився під час заходу на посадку на злітну смугу, розташовану на острові Холо. За попередніми даними, пілот збився з посадкового курсу і втратив після цього контроль над літаком.

Читайте також: Тайфун "Гоні" обрушився на Філіпіни - семеро загиблих

На борту літака перебували новобранці

Зазначається, що 40 осіб змогли врятуватися з палаючих уламків літака. Вони зараз перебувають у військовому госпіталі, розташованому неподалік місця авіакатастрофи.

Військові Філіппін повідомили, що багато солдатів на борту нещодавно завершили базову підготовку та мали бути передислоковані на Холо.

Цей острів розташований у південній частині Філіппін. У цьому регіоні армія країни, зокрема, бореться із місцевим ісламістським угрупованням Абу Сайяф.

Читайте також: На Філіппінах виявили понад 500 нових островів