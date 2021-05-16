 Військовий літак розбився на Філіппінах, щонайменше 17 жертв | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Військовий літак розбився на Філіппінах, щонайменше 17 жертв

Внаслідок авіакатастрофи військового літака із понад 90 особами на борту на півдні Філіппін загинули щонайменше 17 людей.

Військовий літак C-130 ВПС Філіппін

Військовий літак C-130 ВПС Філіппін (фото з архіву)

Щонайменше 17 людей загинули, а десятки було поранено у авіакатастрофі військового літака на півдні Філіппін, що сталася у неділю, 4 липня. Про це повідомив міністр оборони країни Дельфін Лоренцана.

За даними військових, транспортний літак C-130 розбився під час заходу на посадку на злітну смугу, розташовану на острові Холо. За попередніми даними, пілот збився з посадкового курсу і втратив після цього контроль над літаком.

Читайте також: Тайфун "Гоні" обрушився на Філіпіни - семеро загиблих

На борту літака перебували новобранці

Зазначається, що 40 осіб змогли врятуватися з палаючих уламків літака. Вони зараз перебувають у військовому госпіталі, розташованому неподалік місця авіакатастрофи.

Військові Філіппін повідомили, що багато солдатів на борту нещодавно завершили базову підготовку та мали бути передислоковані на Холо.

Цей острів розташований у південній частині Філіппін. У цьому регіоні армія країни, зокрема, бореться із місцевим ісламістським угрупованням Абу Сайяф.

Читайте також: На Філіппінах виявили понад 500 нових островів

Дивитись відео 01:14

Філіппіни закрили для туристів острів, щоб він не "потонув у смітті" (26.04.2018)

Також за темою

Indonesien Jakarta 2018 | Sriwijaya Air Boeing 737

Boeing має перевірити старі літаки моделі 737 - авіарегулятор США 16.05.2021

Авіаційний регулятор США вимагає від компанії Boeing перевірити усі літаки, що належать до старих модифікацій моделі 737.

AS2-Business Jet von Aerion

Після Concorde: спроби створити надзвуковий пасажирський літак 22.04.2021

Здавалося, що ера надзвукових пасажирських літаків добігла кінця із Concorde. Та зараз знову розробляються надзвукові літаки, що можуть з'єднати Нью-Йорк і Лондон за лічені години. Які перспективи у нових проєктів?

Israel I Angriff im Gazastreifen

Попри заклики ООН: ескалація на Близькому Сході триває 17.05.2021

Військові літаки Ізраїлю завдали масованого удару по Сектору Гази у відповідь на запуск палестинцями нових ракет. AP називає цю атаку найбільш руйнівною від початку ескалації.

Реклама

Докладно

Глобальне потепління

Глобальне потепління - просто примха природи?

Скептики досі вважають, що потепління - це природний процес. А що кажуть науковці?  

З 1 липня в Україні запуститься ринок землі, архівне фото

Відкриття ринку землі: як це відбуватиметься й чого чекати

В Україні з 1 липня запускається ринок сільськогосподарської землі. До чого бути готовим українцям?  