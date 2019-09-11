Військовий ЗСУ загинув внаслідок обстрілів на Донбасі

Один військовослужбовець Збройних сил України (ЗСУ) загинув у зоні збройного конфлікту на Донбасі внаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків, здійснених у п'ятницю, 13 вересня. Про втрати в лавах ЗСУ повідомив у суботу, 14 вересня, пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС).

Український військовий "під час виконання бойового завдання", отримав поранення, несумісне з життям, зазначається на сторінці пресцентру ООС у соціальній мережі Facebook.

Раніше цього ж дня в шатбі ООС повідомляли, що внаслідок обстрілів з боку бойовиків 13 вересня загалом "вісім військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості".

Упродовж п'ятниці бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. "Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами калібрів озброєння, а саме - мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Також з гранатометів різних систем, протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні пресцентру ООС.

Як повідомлялося, учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про чергове припинення вогню в зоні конфлікту з 21 липня. В ОБСЄ заявляють про позитивні результати перемир'я та відсутність жертв серед цивільних на Донбасі. Водночас у штабі ООС кілька днів тому повідомили про понад 400 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків від початку "хлібного перемир'я".

12 вересня в зоні конфлікту на Донбасі загинув український нацгвардієць. а днем раніше - двоє військовослужбовців ЗСУ.